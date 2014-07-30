Холод в домах зимой — от немытых батарей

В доме № 48а по улице Харьковской сегодня работают специалисты УК «Жилищный стандарт» — они промывают внутридомовую систему отопления и заодно проводят плановую очистку канализации. Как ведется промывка труб и батарей внутри дома, посмотрели и тюменские журналисты.
«Это ежегодные работы. Они выгодны самой управляющей компании — их необходимо сделать, чтобы отопительный сезон прошел без проблем, — пояснил представитель УК „Жилищный стандарт“ Вячеслав Тарасов. — Очистка ведется напором воды до ее осветления, занимает эта работа примерно полдня, но может занять и пару суток». Поскольку в тепловую систему дома подается горячая, в ней появляется накипь и грязь — именно их необходимо вымыть. Если трубопровод забит, то есть вероятность, что отопление не будет полноценным на верхних этажах.
Всего в «Жилищном стандарте» 167 домов, уже на 80 прошла опрессовка или промывка внутридомовых систем. «Работы ведутся без отключения горячей и холодной воды, отключено в доме при промывке труб только отопление. Мы идем по графику и все успеем к сроку. После составления актов и подписания их в ОАО „Тепло Тюмени“, каждый дом получит паспорт готовности к зиме», — говорит Вячеслав Тарасов.
Компания «Тепло Тюмени» проводит проверку готовности жилых объектов к предстоящему отопительному сезону. «Проанализировав жалобы жильцов, первыми в графике стоят самые проблемные дома, — сообщил представитель компании Евгений Боталов. — К основным требованиям подготовки к ОЗП относятся: промывка систем отопления — самый трудоемкий этап; опрессовка теплообменников; установка автоматических регуляторов и акт допуска тепловой энергии». До начала отопительного сезона, к 15–20 числу сентября, дома должны быть проверены, паспорта готовности получены. «Наша цель — обеспечение надежного и качественного теплоснабжения», — завершил Евгений.