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Холод в домах зимой — от немытых батарей

30 июля 2014, 14:12
«Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО» ведет работы по подготовке к будущему отопительному периоду на распределительных сетях. Параллельно с ними в самих домах работают специалисты управляющих компаний. Их общая цель — чтобы отопительный сезон прошел без проблем.

В доме № 48а по улице Харьковской сегодня работают специалисты УК «Жилищный стандарт» — они промывают внутридомовую систему отопления и заодно проводят плановую очистку канализации. Как ведется промывка труб и батарей внутри дома, посмотрели и тюменские журналисты.

«Это ежегодные работы. Они выгодны самой управляющей компании — их необходимо сделать, чтобы отопительный сезон прошел без проблем, — пояснил представитель УК „Жилищный стандарт“ Вячеслав Тарасов. — Очистка ведется напором воды до ее осветления, занимает эта работа примерно полдня, но может занять и пару суток». Поскольку в тепловую систему дома подается горячая, в ней появляется накипь и грязь — именно их необходимо вымыть. Если трубопровод забит, то есть вероятность, что отопление не будет полноценным на верхних этажах.

Всего в «Жилищном стандарте» 167 домов, уже на 80 прошла опрессовка или промывка внутридомовых систем. «Работы ведутся без отключения горячей и холодной воды, отключено в доме при промывке труб только отопление. Мы идем по графику и все успеем к сроку. После составления актов и подписания их в ОАО „Тепло Тюмени“, каждый дом получит паспорт готовности к зиме», — говорит Вячеслав Тарасов.

Компания «Тепло Тюмени» проводит проверку готовности жилых объектов к предстоящему отопительному сезону. «Проанализировав жалобы жильцов, первыми в графике стоят самые проблемные дома, — сообщил представитель компании Евгений Боталов. — К основным требованиям подготовки к ОЗП относятся: промывка систем отопления — самый трудоемкий этап; опрессовка теплообменников; установка автоматических регуляторов и акт допуска тепловой энергии». До начала отопительного сезона, к 15–20 числу сентября, дома должны быть проверены, паспорта готовности получены. «Наша цель — обеспечение надежного и качественного теплоснабжения», — завершил Евгений.

#Новости#Коммунальные сети#Опрессовка#Управляющие компании#Женя#Общество
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