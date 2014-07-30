Холод в домах зимой — от немытых батарей

«Это ежегодные работы. Они выгодны самой управляющей компании — их необходимо сделать, чтобы отопительный сезон прошел без проблем, — пояснил представитель УК „Жилищный стандарт“ Вячеслав Тарасов. — Очистка ведется напором воды до ее осветления, занимает эта работа примерно полдня, но может занять и пару суток». Поскольку в тепловую систему дома подается горячая, в ней появляется накипь и грязь — именно их необходимо вымыть. Если трубопровод забит, то есть вероятность, что отопление не будет полноценным на верхних этажах.