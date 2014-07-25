Лучшую коляску выберет народное жюри

Свои творения представят жители Тюмени, есть участники и из Свердловской области. Некоторые конкурсанты начали подготовку к конкурсу за месяц до обозначенной даты. Однако организаторы парада, «Радио Шансон» и детский торговый дом «Умка Baby», до сих пор регистрируют желающих стать частью сказочного праздника.