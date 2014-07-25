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Лучшую коляску выберет народное жюри

25 июля 2014, 14:37
В День города в Тюмени состоится «Парад колясок: тридевятое царство». Начало мероприятия в 10:00. Предполагается, что на суд жюри представят около 90 украшенных детских транспортных средств.
Сюжет
Тюмень

Свои творения представят жители Тюмени, есть участники и из Свердловской области. Некоторые конкурсанты начали подготовку к конкурсу за месяц до обозначенной даты. Однако организаторы парада, «Радио Шансон» и детский торговый дом «Умка Baby», до сих пор регистрируют желающих стать частью сказочного праздника.

На площади 400-летия Тюмени в этот день развернется настоящий праздник для детей: будут работать надувные батуты, художники, мини-зоопарк, свою программу представят и партнеры мероприятия.

За первое место в «Параде колясок: тридевятое царство» полагается 30 000 рублей.

Всего будет отмечено 19 колясок. Выбирать лучших из лучших будут два состава жюри: независимое и спонсорское. В первое войдут учитель, доктор, библиотекарь, представитель департамента культуры администрации Тюмени. Им предстоит определить первые три места. Спонсорское жюри наградит призеров парада.

Ожидается, что на церемонию награждения прибудет временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев.

#Новости#Парад колясок#Шансон#Тюмень#Ирина#Культура
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