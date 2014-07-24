Названы самые популярные LTE-гаджеты

Самый высокий рост спроса на смартфоны с поддержкой LTE зафиксирован в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, где продажи данных устройств за год увеличились почти в пять раз.
При этом в тройку уральских территорий, лидеров по популярности LTE-планшетов, вошли Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край. В данных регионах каждый десятый планшет, реализованный через розничную сеть МТС, поддерживает технологию 4G.
Главными причинами роста интереса к мобильным LTE-устройствам стали расширение покрытия сетей «четвертого поколения» МТС и рост доступности гаджетов. Средняя цена смартфона с поддержкой технологии 4G за год снизилась практически на 10% и во втором квартале 2014 года составила 19 тысяч 100 рублей, средний чек на LTE-планшет снизился на 30% — до 13 тысяч 178 рублей.
ТОП-3 моделей LTE-смартфонов в продажах розничной сети МТС на Урале во 2 квартале 2014 года стали:
— от 5 до 9 тысяч 999 рублей МТС978, Alcatel Idol S, Nokia Lumia 820
— от 10 до 14 тысяч 999 рублей Nokia Lumia 625, Samsung Galaxy S4 mini (Black edition) и Sony Xperia M2
— свыше 15 тысяч рублей Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Apple iPhone 5S
Самыми популярными моделями LTE-планшетов стали МТС 1078 с ценовым рядом до 14 тысяч 999 рублей и Samsung GALAXY Tab Pro 10 свыше 15 тысяч рублей.
Фото: wiki.ru