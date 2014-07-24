Названы самые популярные LTE-гаджеты

Главными причинами роста интереса к мобильным LTE-устройствам стали расширение покрытия сетей «четвертого поколения» МТС и рост доступности гаджетов. Средняя цена смартфона с поддержкой технологии 4G за год снизилась практически на 10% и во втором квартале 2014 года составила 19 тысяч 100 рублей, средний чек на LTE-планшет снизился на 30% — до 13 тысяч 178 рублей.