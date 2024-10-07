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Уральский федеральный округ

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2024
В рамках «Поколение Eco G» тюменский мусоросортировочный завод посетили студенты УрФО
7 октября, 09:13
Новая напасть: Урал начал гореть после потопа
Замполпреда в УрФО Александр Калиберда сообщил, что площадь пожаров на Урале за неделю выросла почти в два раза.
19 июня, 11:47
2022
Инфляция в Тюменской области снизилась до 9,74%
17 октября 2022, 10:12

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