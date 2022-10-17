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Инфляция в Тюменской области снизилась до 9,74%

17 октября 10:12
Фото: 1Mi
В целом, инфляция в области также остается ниже показателя по Уральскому федеральному округу, которая равняется 11,14%. Основная причина замедления процента инфляции — расширение предложения и умеренный потребительский спрос. Это следует из статистики Росстата.
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Тюмень

В расчетах процента инфляции регион оценивается без учета автономных округов. С августа по сентябрь инфляция снизилась на 1,20 п. п.

Уровень инфляции в Тюменской области на данный момент, на 1,67% ниже, чем в УРФО и на 3,94% чем в России в целом.

Отмечается, что замедление повышения общего уровня цен на товары и услуги удается достичь благодаря расширению предложения отдельных видов товаров и сдержанного потребительского спроса.

Также особую поддержку оказывает налаживание параллельного импорта и укрепление рубля во втором квартале 2022 года.

А в сфере услуг на замедление инфляции повлияло снижение спроса на туризм и замедление роста цен на услуги банков, вслед за общим снижением процентных ставок в экономике.

14 октября стало известно, что Росстат, предоставивший вышеописанную статистику, срочно изменяет методики расчета уровня инфляции, а также благосостояния граждан.

Хотя уже, с начала 2022-го года, ведомство успело 4 раза поменять порядок расчёта инфляции.

Стоит подчеркнуть, что инфляция, а также подскочившие мировые цены на уголь сказались на стоимости твёрдого топлива в России. Самый дорогой уголь в ХМАО стоит 14 тысяч 596 рублей, на Камчатке — 12500 рублей, на Сахалине — 7738 рублей.

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