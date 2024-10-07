В рамках «Поколение Eco G» тюменский мусоросортировочный завод посетили студенты УрФО

Posted 7 октября, 09:13
Published 7 октября, 09:13
Modified 7 октября, 09:15
Updated 7 октября, 09:15
Тюменское экологическое объединение принимает гостей фестиваля уже второй год. По словам организаторов, ребята очень искренне и живо интересуются сферой обращения с отходами и видно, что каждый из них действительно начал предпринимать личные шаги для защиты окружающей среды.
Поездка на мусоросортировочный завод показала участникам, что каждый вклад важен, а экодом продемонстрировал, что разумное обращение с отходами и экоосознанное общество — уже не фантастика, а реальность. Всем нам осталось сделать только единственный выбор: когда присоединиться к движению. Надеемся, что благодаря новой информации и своим впечатлениям студенты станут настоящими экоагентами в своих сообществах и будут активно внедрять полезные привычки в повседневную жизнь, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Отметим, в форуме-фестивале участвовали 100 студентов из 24 университетов Уральского федерального округа. В течение двух дней они обучались по шести направлениям: лесничество, сельское хозяйство, экомедицина, урбанистика, экотуризм и эковолонтерство. Кроме посещения мусоросортировочного завода и экодома, ребята побывали на пасеке и заводе по переработке пластика, а также проходили мастер-классы.
По задумке авторов проекта, участники форума должны были углубить свои знания в сфере эковолонтерства, подкрепить их научными данными, попрактиковаться и приобрести новые экопривычки. Повышая свою информированность, юноши и девушки смогут быть более убедительными в своих волонтёрских инициативах и в быту, продвигая идеи экологичного образа жизни.