Новая напасть: Урал начал гореть после потопа

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
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Updated Сегодня, 11:49
В Уральском федеральном округе растет количество и площадь лесных пожаров. Об этом сообщил замполпреда в УрФО Александр Калиберда во время совещания по пожароопасному сезону.
По данным, которые предоставило МЧС, за неделю в федеральном округе число пожаров выросло с 220 до 265. Их площадь за то же время увеличилась почти в два раза — с 972 до 1617 гектаров.
Напомним, что в прошлом году в федеральном округе было зафиксировано 2004 лесных пожара общей площадью более 360 тысяч гектаров.
Ранее «Наш город» писал о том, что качество воздуха в Тюмени упало в 3,2 раза из-за пожаров в области. До 26 июня в регионе действует особый противопожарный режим.