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На тюменской набережной можно спеть караоке

24 июля 2014, 17:00
Тюменцы отметят день рождения любимого города конкурсом караоке. Площадку оборудуют прямо на набережной Туры. Участником сможет стать каждый желающий.

Шанс почувствовать себя звездой эстрады и получить подарок всем — от мала до велика — предлагает «Ростелеком» — организатор городского конкурса караоке.

Каждому любителю караоке, независимо от возраста и музыкальных предпочтений, очень важно иметь возможность найти в базе мелодий свою любимую песню. Поэтому на празднике тюменцам расскажут о том, как пользоваться сервисом «Караоке» Интерактивного ТВ от «Ростелекома»: это одна из наиболее обширных баз караоке в стране, она содержит свыше 2000 песен. Песни можно отсортировать по разным параметрам — по названию, по исполнителю, по категории. Пользователи могут составить свою коллекцию любимых композиций, добавив их в раздел Playlist, сказано в информационной рассылке организаторов.

Конкурс будет проводиться в течение трех часов: с 14 до 17.00.

Организаторы приготовили массу сюрпризов: будет работать зона детского body art. Также каждый желающий сможет почувствовать себя художником, добавив красок городу на арт-станции. Ведущим праздника станет автор и певец Карахан — лауреат, официальный представитель Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный Базар» в УрФО.

Анонсы других мероприятий Дня города-2014 можно посмотреть здесь.

#Новости#Ростелеком#Караоке#День города#Женя#Культура
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