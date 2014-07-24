На тюменской набережной можно спеть караоке

Каждому любителю караоке, независимо от возраста и музыкальных предпочтений, очень важно иметь возможность найти в базе мелодий свою любимую песню. Поэтому на празднике тюменцам расскажут о том, как пользоваться сервисом «Караоке» Интерактивного ТВ от «Ростелекома»: это одна из наиболее обширных баз караоке в стране, она содержит свыше 2000 песен. Песни можно отсортировать по разным параметрам — по названию, по исполнителю, по категории. Пользователи могут составить свою коллекцию любимых композиций, добавив их в раздел Playlist, сказано в информационной рассылке организаторов.