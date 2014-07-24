На тюменской набережной можно спеть караоке

Шанс почувствовать себя звездой эстрады и получить подарок всем — от мала до велика — предлагает «Ростелеком» — организатор городского конкурса караоке.
Каждому любителю караоке, независимо от возраста и музыкальных предпочтений, очень важно иметь возможность найти в базе мелодий свою любимую песню. Поэтому на празднике тюменцам расскажут о том, как пользоваться сервисом «Караоке» Интерактивного ТВ от «Ростелекома»: это одна из наиболее обширных баз караоке в стране, она содержит свыше 2000 песен. Песни можно отсортировать по разным параметрам — по названию, по исполнителю, по категории. Пользователи могут составить свою коллекцию любимых композиций, добавив их в раздел Playlist, сказано в информационной рассылке организаторов.
Конкурс будет проводиться в течение трех часов: с 14 до 17.00.
Организаторы приготовили массу сюрпризов: будет работать зона детского body art. Также каждый желающий сможет почувствовать себя художником, добавив красок городу на арт-станции. Ведущим праздника станет автор и певец Карахан — лауреат, официальный представитель Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный Базар» в УрФО.