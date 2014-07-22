Тюменский парад колясок посетит Владимир Якушев

В День города, 26 июля, на площади 400-летия Тюмени состоится «Парад колясок: Тридевятое царство». С раннего утра на площади будут работать развлекательные точки.
А в 10:00 стартует главное событие дня — шествие колясок. Решение принять участие в празднике уже приняли 80 семей. Они зарегистрировались по номеру телефона 68-11-62.
Главный приз — 30 000 рублей. Однако без подарков не останутся призеры и номинанты. Поздравить участников парада колясок с Днём города на площадь прибудет временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев.