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Тюменский парад колясок посетит Владимир Якушев

22 июля 2014, 14:51
В День города, 26 июля, на площади 400-летия Тюмени состоится «Парад колясок: Тридевятое царство». С раннего утра на площади будут работать развлекательные точки.
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Тюмень

В День города, 26 июля, на площади 400-летия Тюмени состоится «Парад колясок: Тридевятое царство». С раннего утра на площади будут работать развлекательные точки.

А в 10:00 стартует главное событие дня — шествие колясок. Решение принять участие в празднике уже приняли 80 семей. Они зарегистрировались по номеру телефона 68-11-62.

Главный приз — 30 000 рублей. Однако без подарков не останутся призеры и номинанты. Поздравить участников парада колясок с Днём города на площадь прибудет временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев.

#Новости#Парад колясок#Шансон#Тюмень#Ирина#Культура
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