В честь великого разведчика Николая Кузнецова организована экспедиция

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Мероприятие посвящено 103-летию со дня рождения разведчика Николая Кузнецова. По традиции она стартует от здания Аграрного университета Северного Зауралья — бывшего сельскохозяйственного техникума, в котором учился герой-разведчик.
Цель экспедиции — сохранение памяти о легендарном земляке и воспитание подрастающего поколения на героических примерах. Главной задачей мероприятия является разработка новых точек регулярного маршрута с описаниями, которые лягут в основу туристического паспорта.
Группа из шести велосипедистов выедет по Ирбитскому тракту в сторону деревни Зырянка Свердловской области. В лагере «Олимпийская ребячка» участники экспедиции и ветераны госбезопасности проведут встречу с ребятами — расскажут о разведчике Николае Кузнецове и о задачах экспедиции.
После ночевки у озера Гурино 25 июля путешественники доберутся до деревни Зырянка, в которой прошло детство Николая Кузнецова. В программе: посещение начальной школы, в которой учился будущий герой, и общение с земляками.
Старт экспедиции состоится 24 июля 2014 года в 9:00 с площади Борцов революции. На торжественном митинге выступят главный редактор газеты «Тюменская область сегодня» Александр Скорбенко, заместитель председателя Союза ветеранов госбезопасности Тюменской области Василий Ефремов, руководитель фракции «Единой России» в Тюменской областной Думе Андрей Артюхов и ректор Аграрного университета Северного Зауралья Николай Абрамов, — сообщается в департаменте информационной политики Тюменской области.
Организаторами четвертой экспедиции «Кузнецовская тропа» выступили: редакция газеты «Тюменская область сегодня» и Союз ветеранов госбезопасности Тюменской области.
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