Ишимского коммерсанта наказали за «приватизацию» озера

Как было установлено, перед началом купального сезона в июне Опарин перегородил подъездную дорогу шлагбаумом, перекрыв проезд для автотранспорта. При этом с каждого автовладельца коммерсант брал за проезд по 100 рублей. Здесь же на территории он организовал также торговлю шашлыком и пивом.