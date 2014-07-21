Ишимского коммерсанта наказали за «приватизацию» озера

Как было установлено, перед началом купального сезона в июне Опарин перегородил подъездную дорогу шлагбаумом, перекрыв проезд для автотранспорта. При этом с каждого автовладельца коммерсант брал за проезд по 100 рублей. Здесь же на территории он организовал также торговлю шашлыком и пивом.
Никаких документов, подтверждающих право бизнесмена на владение прибрежной зоной, прокуратура при проведении проверки не нашла. Против него возбудили административные дела по ст. 7.1 (использование земельного участка без оформленных в установленном порядке документов) и ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). После этого предприниматель прекратил противоправные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.