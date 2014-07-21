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Ишимского коммерсанта наказали за «приватизацию» озера

21 июля 2014, 13:45
В Ишиме местная прокуратура возбудила два административных дела против местного предпринимателя Александра Опарина. По данным надзорного ведомства бизнесмен незаконно ограничил вход на пляж памятника природы регионального значения, озера Горького в Ишимском районе.

Как было установлено, перед началом купального сезона в июне Опарин перегородил подъездную дорогу шлагбаумом, перекрыв проезд для автотранспорта. При этом с каждого автовладельца коммерсант брал за проезд по 100 рублей. Здесь же на территории он организовал также торговлю шашлыком и пивом.

Никаких документов, подтверждающих право бизнесмена на владение прибрежной зоной, прокуратура при проведении проверки не нашла. Против него возбудили административные дела по ст. 7.1 (использование земельного участка без оформленных в установленном порядке документов) и ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). После этого предприниматель прекратил противоправные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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