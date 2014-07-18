Приз — за самую «колбасную» коляску

«Радио Шансон» продолжает принимать заявки на «Парад детских колясок», который пройдет в Тюмени 26 июля.
Место проведения парада — площадь 400-летия Тюмени. В День города она превратится в настоящее тридевятое царство. Надувной батут, аквагрим, мороженое, детский тир, мини-зоопарк — это и многое другое ждет маленьких гостей сказочного праздника. Завершит парад гала-концерт фестиваля «Попутного ветра».
Среди приглашенный гостей — актриса проекта Первого канала Yesterday live Лариса Брохман.
Если вы хотите стать участником парада и уже начали украшать коляску своего малыша — звоните по телефону 68-11-62. Главный приз за самую оригинальную коляску — 30 тысяч рублей. Специальными призами участников парада наградят партнеры мероприятия.
Например, торговая марка «Омский бекон» вручит подарок обладателю «колбасной» коляски. Не оставит без внимания одно из лучших творений и генеральный информационный партнер телеканал «Домашний».