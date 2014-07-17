Большая hand made ярмарка — на набережной Туры

Творческое объединение «На чердачке» уже три года радует тюменцев и гостей города прекрасными работами мастеров hand made по различным направлениям рукоделия: скрапбукинг, пэтчворк, фьюзинг, бисероплетение, макрамэ, папье-маше, флористика, гончарное дело, кожевенное ремесло, текстильные изделия, мыло и косметика ручной работы, вязание, вышивка и т.д.
На выставках-ярмарках «На чердачке» вы можете найти изумительные работы из керамики, стекла, полюбившиеся всем куклы Тильды, Тедди, чердачную игрушку, забавные зверюшки из войлока, фетра предметы интерьера для дома и дачи в различных стилях от модерна до прованса. Для любителей натуральной косметики участники представят свои летние коллекции скрабов и лосьонов на основе сезонных фруктов.
А для любителей мехенди будут работать мастера, которые с удовольствием нанесут вам практически любой рисунок — ведь летом это так актуально. И, конечно, не обойдется без аквагрима для детей.
Ярмарка «Легенды Тюмени. На чердачке» это приятный и полезный способ провести праздник, а также место, где вы подберете оригинальные подарки для друзей и близких.
Творцы и мастера предлагают встретить День города вместе с ними в одном из красивейших мест Тюмени.