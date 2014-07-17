Большая hand made ярмарка — на набережной Туры

На выставках-ярмарках «На чердачке» вы можете найти изумительные работы из керамики, стекла, полюбившиеся всем куклы Тильды, Тедди, чердачную игрушку, забавные зверюшки из войлока, фетра предметы интерьера для дома и дачи в различных стилях от модерна до прованса. Для любителей натуральной косметики участники представят свои летние коллекции скрабов и лосьонов на основе сезонных фруктов.