nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Большая hand made ярмарка — на набережной Туры

17 июля 2014, 09:33
Мастера рукоделия 26 июля соберутся на ярмарку «Легенды Тюмени. На чердачке», которая на этот раз пройдет под открытым небом — на набережной Туры.
Сюжет
Тюмень

Творческое объединение «На чердачке» уже три года радует тюменцев и гостей города прекрасными работами мастеров hand made по различным направлениям рукоделия: скрапбукинг, пэтчворк, фьюзинг, бисероплетение, макрамэ, папье-маше, флористика, гончарное дело, кожевенное ремесло, текстильные изделия, мыло и косметика ручной работы, вязание, вышивка и т.д.

На выставках-ярмарках «На чердачке» вы можете найти изумительные работы из керамики, стекла, полюбившиеся всем куклы Тильды, Тедди, чердачную игрушку, забавные зверюшки из войлока, фетра предметы интерьера для дома и дачи в различных стилях от модерна до прованса. Для любителей натуральной косметики участники представят свои летние коллекции скрабов и лосьонов на основе сезонных фруктов.

А для любителей мехенди будут работать мастера, которые с удовольствием нанесут вам практически любой рисунок — ведь летом это так актуально. И, конечно, не обойдется без аквагрима для детей.

Ярмарка «Легенды Тюмени. На чердачке» это приятный и полезный способ провести праздник, а также место, где вы подберете оригинальные подарки для друзей и близких.

Творцы и мастера предлагают встретить День города вместе с ними в одном из красивейших мест Тюмени.

#Новости#Ярмарки#Hand made#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25