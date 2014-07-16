Тебе нет тридцати лет? Сыграй в сити-квест в День города

Участникам нужно будет последовательно пройти ряд контрольных пунктов, на каждом из которых предстоит разыскать надписи, выполнить задания или отгадать загадки. В результате прохождения всех контрольных пунктов, команда получает пазл, который необходимо собрать и доставить к финишу.
Регистрация участников будет проходить на Цветном бульваре, а именно на парковочной зоне со стороны улицы Герцена, между зданием «Тюменского цирка» и рестораном «Есенин».
К участию допускаются команды с собственными автомобилями. Команды могут включать от 2 до 5 человек в возрасте от 18 до 30 лет, сообщает информационно-аналитический отдел департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Программа сити-квеста:
12:00 — 12:30 — регистрация участников, выдача маршрутных листов с указанием контрольных пунктов;
12:30 — 12:45 — торжественное открытие игры, объявление программы;
12:45 — старт;
14:45 — финиш.
Для участия в игре необходимо подать заявку с указанием названия команды, именем и номером мобильного телефона капитана, а также электронной почтой не позднее трёх дней до начала игры. Заявки принимаются по телефону 46-11-08 или по e-mail: [email protected]
Участникам разрешено пользоваться любыми навигационными приборами. Командам разрешается также использовать подручные средства, прибегать к помощи прохожих и использовать звонок другу. Если члены команды не понимают, как выполнять задание, они имеют право на подсказку от организаторов, за что будут начислены штрафные минуты.
Во время прохождения пути радиоприёмники во всех экипажах должны быть настроены на волну «Авторадио» (106.1 FM), которая будет сообщать о прибытии участников к финишу.
Организатор — департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени. Игра «City Quest» пройдет при информационной поддержке «Авторадио».
Фото с сайта Alan-smile.com