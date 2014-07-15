В сквере Немцова опять появились белки

«Они очень красивые, я думаю, что они понравятся тюменцам, особенно детям. Будем кормить и поить, у нас есть подрядная организация, есть ветклиника, которая может выделить врача, чтобы он наблюдал за их здоровьем. Нам бы хотелось, после того как белки адаптируются, чтобы они круглогодично жили в сквере Немцова. В Новосибирске, Санкт-Петербурге, Крыму живут, здесь, в сквере, тоже есть возможность держать белок. Я думаю, все будет хорошо», — поделился с представителями тюменских СМИ руководитель управы Центрального административного округа Валерий Борисов.