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В сквере Немцова опять появились белки

15 июля 2014, 08:32
В сквере имени Немцова снова появились две пушистые красавицы — алтайские белки. Это не первая попытка окружной управы украсить сквер этими животными. Хочется надеяться, что в этот раз на них не позарятся вандалы.

К сожалению, одна пара белок вырвалась на свободу из пластмассовой клетки, а вторую не пожалели вандалы, которые сломали дверь в клетку и издевались над животными. Теперь в целях безопасности рыжих обитателей управой организован круглосуточный надзор, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

«Они очень красивые, я думаю, что они понравятся тюменцам, особенно детям. Будем кормить и поить, у нас есть подрядная организация, есть ветклиника, которая может выделить врача, чтобы он наблюдал за их здоровьем. Нам бы хотелось, после того как белки адаптируются, чтобы они круглогодично жили в сквере Немцова. В Новосибирске, Санкт-Петербурге, Крыму живут, здесь, в сквере, тоже есть возможность держать белок. Я думаю, все будет хорошо», — поделился с представителями тюменских СМИ руководитель управы Центрального административного округа Валерий Борисов.

Валерий Иванович попросил тюменцев не тревожить белок и не кормить их конфетами. Тем более что они охотно грызут морковку, яблоки, фундук, грецкий орех.

#Новости#Валерий Борисов#Животные#Управа Центрального округа#Женя#Общество
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