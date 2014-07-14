15 ВИЧ-инфицированных иностранцев отправят на родину

Как сообщает Роспотребнадзор, выявлен 61 больной инфекционными заболеваниями, в том числе 15 ВИЧ-инфицированных, 39 больных туберкулезом и 7 больных инфекциями, передаваемых половым путем. Выявляемость инфекционных заболеваний среди иностранных граждан в 2014 году возросла на 79%, за счет улучшения диагностики и выявляемости туберкулеза.
При медицинском освидетельствовании выявлены инфекционные заболевания у иностранных граждан из 11 стран: Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Украины, Армении, КНДР, Сербии, Казахстани, Молдовы и Вьетнама.
48 проектов решений о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства направлено в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Принято 27 решений о нежелательности пребывания в Российской Федерации, остальные находятся на рассмотрении.
Материалы на 13 иностранных граждан с выявленными инфекционными заболеваниями были рассмотрены на межведомственной Комиссии. Данные граждане за собственные средства по договорам лечатся в медицинских учреждениях Тюменской области.
Фото: smartnews.ru