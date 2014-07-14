15 ВИЧ-инфицированных иностранцев отправят на родину

48 проектов решений о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства направлено в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Принято 27 решений о нежелательности пребывания в Российской Федерации, остальные находятся на рассмотрении.