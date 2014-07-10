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УК «Жилсервисуют» насчитало за воду больше нормы

10 июля 2014, 16:21
Сто тысяч рублей штрафа заплатит ООО «Жилсервисуют». Управляющая организация нарушила порядок ценообразования, начислив жильцу за холодную воду слишком большую сумму.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело административное расследование, в ходе которого было установлено, что ООО начислило потребителю плату за коммунальную услугу «холодное водоснабжение» на общедомовые нужды в сентябре и октябре 2013 года исходя из объема коммунальной услуги, многократно превышающего нормативы потребления. А, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, может превышать объем нормы потребления только в случае, когда общим собранием собственников принято такое решение. Если данное решение не принято, то исполнитель оплачивает размер превышения объема коммунальной услуги из собственных средств, сообщает ведомство.

Поскольку нарушение управляющей организации, так сказать, на лицо, управление вынесло ему постановление, которым ООО «Жилсервисуют» привлечено к административной ответственности на основании ч.2 ст.14.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Но управленцы с ситуацией не согласились и обратились в Арбитражный суд Тюменской области, который на сторону УК не встал.

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