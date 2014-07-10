УК «Жилсервисуют» насчитало за воду больше нормы

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело административное расследование, в ходе которого было установлено, что ООО начислило потребителю плату за коммунальную услугу «холодное водоснабжение» на общедомовые нужды в сентябре и октябре 2013 года исходя из объема коммунальной услуги, многократно превышающего нормативы потребления. А, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, может превышать объем нормы потребления только в случае, когда общим собранием собственников принято такое решение. Если данное решение не принято, то исполнитель оплачивает размер превышения объема коммунальной услуги из собственных средств, сообщает ведомство.