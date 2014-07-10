Бесплатное шопинг-сопровождение со стилистом — в «Малахите»

2. В ответ на вашу электронную почту вам придёт заявка, которую необходимо будет заполнить, обязательно прикрепив фотографию. Заполненную заявку необходимо отправить обратно на адрес [email protected] Участие в проекте принимают только те, кто заполнит все поля в анкете-заявке, при отсутствии заполненной анкеты претендент не может участвовать в проекте.