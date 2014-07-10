Бесплатное шопинг-сопровождение со стилистом — в «Малахите»

Вам совершенно бесплатно помогут составить список необходимых покупок и проведут консультирование непосредственно в магазинах и бутиках ТРЦ «Малахит».
В течение нескольких часов будет осуществляться вся программа шопинга, а вы будете избавлены от ненужных покупок и бесцельной траты времени и денег.
Бесплатное шопинг-сопровождение в ТРЦ «Малахит», продолжительность которого составляет 2–3 часа, на базе проекта «Создай Свой Образ» включает в себя:
— знакомство;
— подбор силуэтов одежды, аксессуаров, обуви, которые подходят именно вам;
— рекомендации по тканям и крою одежды, подходящих вашей фигуре;
— демонстрация лучших цветовых комбинаций, которые раскроют Вашу природную красоту;
— подбор аксессуаров, исходя из особенностей Вашего лица и его черт;
— подбор платьев, топов, костюмов, рубашек, брюк, джинсов и т.д., исходя из особенностей вашей фигуры;
— разработка стилей одежды с учетом ваших целей и особенностей образа жизни и характера;
— рекомендации по разработке универсальных ансамблей в одежде для разных случаев (офис, отдых, праздничные мероприятия, дом, свидания и др.).
Экономя время и деньги, вы получаете превосходный результат.
Создание имиджа для работы и бизнеса, знакомства и свидания, устройства на работу, продвижения по карьерной лестнице — всё это и многое другое вы можете получить от стилиста академии имиджа и стиля Prizma Нины Гаак.
Став участником проекта «Создай свой образ», вы легко научитесь делать акцент на достоинствах своей внешности, корректируя недостатки, экономить время, обращая внимание только на нужные вещи, легко войдёте в новый образ и узнаете ещё много нового.
Участвуя в проекте, вы:
— экономите деньги, избегая лишних покупок;
— экономите время, подбирая одежду целенаправленно;
— формируете собственный стиль;
— получаете функциональный гардероб;
— получаете ценные рекомендации по созданию того имиджа, о котором вы думали.
Чтобы принять участие в этом проекте, вам необходимо:
1. Написать письмо на адрес [email protected], указав удобную для Вас дату и время участия в бесплатном проекте «Создай Свой Образ»
2. В ответ на вашу электронную почту вам придёт заявка, которую необходимо будет заполнить, обязательно прикрепив фотографию. Заполненную заявку необходимо отправить обратно на адрес [email protected] Участие в проекте принимают только те, кто заполнит все поля в анкете-заявке, при отсутствии заполненной анкеты претендент не может участвовать в проекте.
3. Администратор ТРЦ «Малахит» свяжется с вами для дополнительного согласования даты участия в проекте.
Создавай свой образ вместе с ТРЦ «Малахит»!