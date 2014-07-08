За самую креативную коляску — 30 тысяч рублей

Организаторы, «Радио Шансон» и детский торговый дом УМКА baby, дают конкурсантам полную свободу фантазии. Оформление коляски может быть выполнено в любой технике и на любую тему. Главное требование — детское транспортное средство должно сохранить свою способность к передвижению. Жюри определит первые три места. Главный приз — 30 000 рублей. Кроме того, будут выявлены 10 победителей в специальных номинациях.