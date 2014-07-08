За самую креативную коляску — 30 тысяч рублей

Двадцать пять семей уже решили принять участие в «Параде колясок: Тридевятое царство». Регистрация участников началась на прошлой неделе.
Организаторы, «Радио Шансон» и детский торговый дом УМКА baby, дают конкурсантам полную свободу фантазии. Оформление коляски может быть выполнено в любой технике и на любую тему. Главное требование — детское транспортное средство должно сохранить свою способность к передвижению. Жюри определит первые три места. Главный приз — 30 000 рублей. Кроме того, будут выявлены 10 победителей в специальных номинациях.
Так, торговая марка «Омский бекон» вручит подарок обладателю «колбасной» коляски. Не оставит без внимания одно из лучших творений и генеральный информационный партнер телеканал «Домашний».
«Парад колясок: Тридевятое царство» состоится на площади 400-летия Тюмени в День города, 26 июля. Место перед драматическим театром превратится в настоящую детскую ярмарку. Здесь будут работать аниматоры, художники, мини-зоопарк, надувные батуты. Свою продукцию представят партнеры акции. Не обойдется и без сюрпризов.
Регистрация по телефону: 68-11-62.