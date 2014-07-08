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За самую креативную коляску — 30 тысяч рублей

8 июля 2014, 11:32
25 семей уже решили принять участие в «Параде колясок: Тридевятое царство». Регистрация участников парада была объявлена на прошлой неделе.
Сюжет
Тюмень

Двадцать пять семей уже решили принять участие в «Параде колясок: Тридевятое царство». Регистрация участников началась на прошлой неделе.

Организаторы, «Радио Шансон» и детский торговый дом УМКА baby, дают конкурсантам полную свободу фантазии. Оформление коляски может быть выполнено в любой технике и на любую тему. Главное требование — детское транспортное средство должно сохранить свою способность к передвижению. Жюри определит первые три места. Главный приз — 30 000 рублей. Кроме того, будут выявлены 10 победителей в специальных номинациях.

Так, торговая марка «Омский бекон» вручит подарок обладателю «колбасной» коляски. Не оставит без внимания одно из лучших творений и генеральный информационный партнер телеканал «Домашний».

«Парад колясок: Тридевятое царство» состоится на площади 400-летия Тюмени в День города, 26 июля. Место перед драматическим театром превратится в настоящую детскую ярмарку. Здесь будут работать аниматоры, художники, мини-зоопарк, надувные батуты. Свою продукцию представят партнеры акции. Не обойдется и без сюрпризов.

Регистрация по телефону: 68-11-62.

#Новости#Парад колясок#Тюмень#День города#Ирина#Культура
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