Подростки пытались украсть из «Ашана» «джентльменский набор»

Кражи из супермаркетов настоящий бич комиссии по делам несовершеннолетних управы Восточного округа. Причем крадут подростки не только мелочь вроде жвачек. Например, вчера из «Ашана» мальчик и его подруга вынесли настоящий «джентльменский» набор для свидания «по-взрослому».
«На территории нашего округа расположено не менее 2/3 торговых центров города, и их становится больше, так что кражи из магазинов для нас — настоящий бич. Дети обычно совершают кражи спонтанно, выносят мелкие предметы: шоколадки, жвачку, заколки», — говорит заместитель главы управы ВАО Артем Правдин. Подростков ловят за руку, проводят воспитательные беседы с ними и их родителями (в прошлом году поговорили со 134 подростками их семьями, в этом году — с 40).
Эдуард Бортников заместитель начальника службы безопасности гипермаркета «Ашан», уточняет: крадут не только мелкий товар. В пример приводит историю: вчера в 22 часа в магазине задержали двух подростков, третьекурсника нефтегазового колледжа и девятиклассницу из школы № 89. У парня из карманов достали презервативы, пиво, полотенце, бейсболку, трусы, носки и майку. У девушки — йогурт, рыбу к пиву, Pepsi, косметику и шампуни. «Сумма кражи составила 923 рубля и 548 рублей соответственно», — говорит Бортников. Если сложить эти цифры, наберется на уголовное преступление, но протоколы подросткам составили все-таки отдельные.
«Мы никому не позволим лезть в чужой карман, даже несовершеннолетним!», — возмущается Бортников. Он уверен: бороться с такими кражами нужно, причем не только уговорами и воспитанием, но и наказаниями.