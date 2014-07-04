Подростки пытались украсть из «Ашана» «джентльменский набор»

«На территории нашего округа расположено не менее 2/3 торговых центров города, и их становится больше, так что кражи из магазинов для нас — настоящий бич. Дети обычно совершают кражи спонтанно, выносят мелкие предметы: шоколадки, жвачку, заколки», — говорит заместитель главы управы ВАО Артем Правдин. Подростков ловят за руку, проводят воспитательные беседы с ними и их родителями (в прошлом году поговорили со 134 подростками их семьями, в этом году — с 40).