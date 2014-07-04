nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Книжный обменник откроется 5 июля

4 июля 2014, 14:15
Книжный обменник вновь откроется в Тюмени. Обменять хорошие, но не нужные дома книги на книги хорошие и нужные горожане смогут в эту субботу, 5 июля.

По традиции Книжный обменник будет работать на площади у Благотворительного фонда развития Тюмени, по адресу Малыгина, 51 (ориентир — офис Сбербанка), с 12 до 16 часов. Принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход 10 рублей (детям бесплатно). Собранные средства будут переданы на благотворительность.

Как всегда, на Книжном обменнике будет действовать барахолка.

Напомним, Книжный обменник — совместный проект БФРГТ и еженедельника «Вслух о главном», лауреат Всероссийского фестиваля добрых дел, работает с 2006 года: в последнюю субботу апреля, первые субботы июля и сентября.

А в нынешнем году, 12 июля, впервые пройдёт Детский книжный обменник. Он также откроется на Малыгина, 51, но будет ждать гостей с 12 до 15 часов.

#Новости#Книжный обменник#Дарья#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25