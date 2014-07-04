Книжный обменник откроется 5 июля

По традиции Книжный обменник будет работать на площади у Благотворительного фонда развития Тюмени, по адресу Малыгина, 51 (ориентир — офис Сбербанка), с 12 до 16 часов. Принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход 10 рублей (детям бесплатно). Собранные средства будут переданы на благотворительность.
Как всегда, на Книжном обменнике будет действовать барахолка.
Напомним, Книжный обменник — совместный проект БФРГТ и еженедельника «Вслух о главном», лауреат Всероссийского фестиваля добрых дел, работает с 2006 года: в последнюю субботу апреля, первые субботы июля и сентября.
А в нынешнем году, 12 июля, впервые пройдёт Детский книжный обменник. Он также откроется на Малыгина, 51, но будет ждать гостей с 12 до 15 часов.