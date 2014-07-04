Книжный обменник откроется 5 июля

По традиции Книжный обменник будет работать на площади у Благотворительного фонда развития Тюмени, по адресу Малыгина, 51 (ориентир — офис Сбербанка), с 12 до 16 часов. Принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход 10 рублей (детям бесплатно). Собранные средства будут переданы на благотворительность.