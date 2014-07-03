nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Комсомольский сквер на день превратится в «Город снов»

3 июля 2014, 09:50
Фестиваль уличных театров «Сны улиц» пройдет в Тюмени 25 июля. Сквер Комсомольский превратится в большой театр под открытым небом.
Сюжет
Тюмень

В этом году фестиваль пройдет в новом формате, сообщает пресс-служба театра «Мимикрия». В парке «Комсомольский» будет создано уличное арт-пространство «Город снов».

С 18:00 до 23:00 парк превратится в большой театр под открытым небом, в котором выступят приглашенные театры-участники фестиваля, состоится премьера уличного спектакля театра «Мимикрия».

Фестиваль представляет все разнообразие жанров уличных представлений: это ходули, музыкальные импровизации, трюковые экспромты, уличная клоунада, «живые» куклы-великаны, пантомима и пластика, современная хореография, интерактивная игра с публикой, цирк на сцене, театр огня и другие экспериментальные проекты.

Также будут созданы игровые площадки для зрителей, на которых пройдут разнообразные мастер-классы, ярмарки, творческие мини-фестивали, организованы зоны для пикников и другие альтернативные варианты досуга для жителей Тюмени.

В преддверии фестиваля 5 июля в 17:00 будет создан и открыт арт-объект «Фестивальный фонарь» в сквере Комсомольский.

#Новости#Театр#Фестивали#Тюмень#Мимикрия#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25