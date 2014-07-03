Комсомольский сквер на день превратится в «Город снов»

В этом году фестиваль пройдет в новом формате, сообщает пресс-служба театра «Мимикрия». В парке «Комсомольский» будет создано уличное арт-пространство «Город снов».
С 18:00 до 23:00 парк превратится в большой театр под открытым небом, в котором выступят приглашенные театры-участники фестиваля, состоится премьера уличного спектакля театра «Мимикрия».
Фестиваль представляет все разнообразие жанров уличных представлений: это ходули, музыкальные импровизации, трюковые экспромты, уличная клоунада, «живые» куклы-великаны, пантомима и пластика, современная хореография, интерактивная игра с публикой, цирк на сцене, театр огня и другие экспериментальные проекты.
Также будут созданы игровые площадки для зрителей, на которых пройдут разнообразные мастер-классы, ярмарки, творческие мини-фестивали, организованы зоны для пикников и другие альтернативные варианты досуга для жителей Тюмени.
В преддверии фестиваля 5 июля в 17:00 будет создан и открыт арт-объект «Фестивальный фонарь» в сквере Комсомольский.