Андрей Медведев о поступлении в ТюмГНГУ

Николай: Хочу у вас получить информацию относительно поступления на заочную форму обучения. Имею начальное профессиональное образование: ГОУ НПО «Профессиональное училище № 7». Бурильщик эксплуатационного и разведывательного бурения скважин на нефть и газ — 5 разряд. Для дальнейшего обучения рассматриваю направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело» (НДм). Хотел бы узнать, что необходимо для поступления, срок обучения и до какого числа я могу сдать документы. Еще вопрос, могу ли я претендовать на бюджетное место и если да, то что для этого необходимо.