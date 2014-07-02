Андрей Медведев о поступлении в ТюмГНГУ

Наталья Владимировна: Хотим поступить на специальность «Материаловедение и технологии материалов». Набрали по русскому языку 55 баллов, по физике 36 баллов, по математике 24. Возможно ли поступить с такими результатами на договорной основе?
Ответ: К сожалению, ваш балл по математике ниже минимально необходимого для приема на технические направления подготовки — 25.
Владимир: Сдав ЕГЭ, получил такой результат: русский язык — 50 баллов, физика — 44 балла, математика — 28 баллов. Смогу ли я поступить в ТюмГНГУ?
Ответ: Дать ответ на ваш вопрос возможно только после окончания приема оригиналов документов от абитуриентов.
Муругова Ольга Казимировна: Может ли выпускник 2014 года, сдавший ЕГЭ на следующие баллы: русский язык — 63, математика — 48, физика — 30, — поступить в ТюмГНГУ на договорной основе по профилю ЭЭ? Хотя бы учитывая общее количество баллов ЕГЭ есть ли смысл к вам приезжать?
Ответ: Если балл по какому-либо предмету ниже порогового — абитуриент не допускается к конкурсу, то есть не может подать заявление.
Роман: Я проживаю в Калмыкии и хотел бы поступить в ваш университет в этом году. Хочу стать инженером — нефтегазовое дело. Баллы по ЕГЭ: русский язык — 56, математика — 30, информатика — 42, но физика — всего 27 баллов. Скажите, пожалуйста, могу ли я с такими результатами поступить в ваш университет? На платной основе и очно? Сколько стоит обучение?
Ответ: Дать ответ на Ваш вопрос возможно только по факту окончания приема оригиналов документов от абитуриентов. Cо стоимостью обучения по каждому направлению подготовки или специальности можно ознкомиться в разделе Информация абитуриентам.
Галя: Можно ли мне пройти на бюджет с такими результатами ЕГЭ: история — 67, обществознание — 72, русский язык — 70, математика — 48?
Ответ: Дать ответ на ваш вопрос возможно только по факту окончания приема оригиналов документов от абитуриентов.
Бобровский Александр: Я бы хотел узнать о перспективах, которые ожидают меня после окончания вашего вуза, и о том, где можно узнать проходные баллы на все факультеты вашего вуза.
Ответ: Проходной балл формируется по результатам зачисления как суммарный балл по трем предметам последнего зачисленного на данную специальность в текущем году. C проходным баллом в 2013 году можно ознакомиться в разделе информация абитуриентам.
Игорь: Можно ли получить полную информацию о документах для поступления и о том, какие специальность есть?
Ответ: C перечнем вступительных испытаний и пакетом необходимых документов можно ознакомиться в разделе «Информация абитуриентам».
Никита: Сколько одновременно заявок можно подать на специальности?
Ответ: Можно подать заявления на три направления подготовки.
Максим: Насколько увеличится шанс поступления в ваш вуз на бюджетной основе, если подать копию документов не по электронной почте, а приехать из города, который находится в 2000 км от Тюмени, и пройти с оригиналом документов приемную комиссию в вашем городе?
Ответ: Шансы не зависят от способа подачи заявления. Но в тоже время необходимо помнить, что оригинал документа должен быть представлен в приемную комиссию не позже срока, установленного правилами приема. В противном случае шанс на зачисление равен нулю.
Бекк Никита: В электронной форме подачи заявления отсутствует возможность прикрепления диплома призёрства в олимпиадах школьников. Возможно ли их использование без личного присутствия при подаче заявления в приемную комиссию (в электронном виде)?
Ответ: Сканированная копия может быть прикреплена вместе с другими документами в архивном файле.
Руслан: Если я хочу обучаться в сургутском филиале, куда я должен подать документы?
Ответ: В пункт приема документов в Тюмени или филиалах университета. В Сургуте — по адресу ул. Энтузиастов, 38. к. 102. 104.
Мелякина Алёна: У меня есть среднее специальное образование, я отучилась год в ТюмГМА. Поступлю ли я в университет на первый курс, или нет? Есть результаты ЕГЭ по русскому, биологии и химии. До какого числа нужно подать документы, чтобы досдать в университете предметы?
Ответ: Для ответа на Ваш вопрос нам необходимо ознакомиться с документом об образовании. Это можно сделать в приемной комиссии по адресу: Володарского, 38.
Лора: В следующем году дочь заканчивает обучение в гуманитарном институте, СПО, РКТ. Поступали с перспективой получить высшее образование в этом же институте. Скажите, сохраняется ли на данный момент эта возможность для выпускников СПО, каковы условия поступления? Очное или заочное обучение предусмотрено по данной специальности? (На сайте есть указана специальность «Реклама и связи с общественностью», но без заочного отделения.) В какой форме проходят вступительные испытания, если есть диплом СПО?
Ответ: Об условиях приема в 2015 году лучше поинтересоваться ближе к началу приемной кампании — 2015. В 2014 году направление подготовки «Реклама и связи с общественностью» запланирована только на очной форме. В 2014 году лица, получившие среднее общее образование в учреждениях СПО в текущем году, имеют право на прием в университет по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
Николай: Хочу у вас получить информацию относительно поступления на заочную форму обучения. Имею начальное профессиональное образование: ГОУ НПО «Профессиональное училище № 7». Бурильщик эксплуатационного и разведывательного бурения скважин на нефть и газ — 5 разряд. Для дальнейшего обучения рассматриваю направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело» (НДм). Хотел бы узнать, что необходимо для поступления, срок обучения и до какого числа я могу сдать документы. Еще вопрос, могу ли я претендовать на бюджетное место и если да, то что для этого необходимо.
Ответ: Для ответа на ваши вопросы необходимо знать, когда вы получили образование и какая форма обучения вас интересует. На бюджетные места могут претендовать граждане РФ, получающие данный уровень образования впервые.
Марина: Выпускник из многодетной семьи. Предусмотрены ли льготы при поступления на СПО? Согласны и на договорное обучение, но по той специальности, которую выбрали.
Ответ: К сожалению, на программы СПО льготы не предусмотрены законодательством.
Emil Akhmetov: На базе вашего университета можно сдать вступительные экзамены в форме ЕГЭ (обязательные предметы — русский язык и математику)? Я в этом году сдавал ЕГЭ и оба предмета сдал на 4, но не доволен количеством баллов.
Ответ: Это невозможно, так как выпускники 2014 года сдают ЕГЭ только в первую волну.
Елена: В связи с обстановкой в стране по результатам физики будет ли вуз проводить внутренние экзамены для поступления? У ребенка средний балл аттестата 4,1. В течение двух лет обучался в профильном классе и посещал репетитора, а по физике не прошел порог из-за неправильно выполненных заданий — 33 балла. Пробные в школе писал на 69 баллов. Хотел поступать на профессию «Промышленная безопасность и охрана труда»
Ответ: К сожалению, это не разрешено законодательством.
Алена М.: Что включает в себя собеседование при поступлении в ваш вуз и прибавляются ли баллы за него к общему проходному баллу?
Ответ: Собеседование проводится только при приеме на программы магистратуры и на ряд специальностей среднего профессионального образования и балл, полученный на собеседовании, является конкурсным.
Ансар: Я хочу отправить документы по почте вместе с оригиналами. Хотелось бы узнать, могу ли я сразу отправить документы и на общежитие?
Ответ: С документами на общежитие лучше пока не торопиться: сроки и место представления заявлений на общежитие будут опубликованы позже.
Мария: Я набрала 230 баллов на ЕГЭ (физика, русский язык, математика). Получается, я не смогу из-за одного балла претендовать на повышенную стипендию 5600?
Ответ: К сожалению, таковы правила программы. Вы можете рассчитывать на повышенную стипендию в 4200 рублей.
Виталий: Можно ли поступить на одну специальность (на бюджетную форму), а через год или два года перевестись на другую специальность также на бюджет?
Ответ: Перевод на бюджет — реальная, но достаточно сложная задача, в первую очередь связанная с наличием вакантных бюджетных мест на интересующей специальности.
Анастасия: Подскажите, на какие специальности в ТюмГНГУ могут поступить девушки. Имеется ли в вузе кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений? Каковы проходной балл, количество бюджетных мест и стоимость обучения? Если знание иностранных языков имеет значение, то я владею английским, французским, китайским языками.
Ответ: На мой взгляд, делить специальности по половому признаку достаточно сложно, так как девушки учатся на всех специальностях. Проходной балл на направление «Нефтегазовое дело» в Институте геологии и геоинформатики в 2013 году составил 200 баллов на бюджетное место (144 — на договорное место), количество бюджетных мест по очной форме — 83, стоимость обучения 108 300 рублей.
Марина Михайловна: Почему нет публикаций в газетах по приемной кампании — 2014?
Ответ: Публикации есть, но не так много, как хотелось бы, поскольку рекламно-информационное сопровождение деятельности нефтегазового университета — платное. Необходимая информация есть на сайте Тюменского государственного нефтегазового университета.
Татьяна: Когда будут опубликованы конкретные даты вступительных испытаний?