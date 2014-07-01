Водителя в депрессии вынудили дать взятку

Водитель иномарки и правда накануне употреблял, вот только не наркотики, а медицинские препараты, так как после расставания с женой проходил курс лечения антидепрессантами. Но опасаясь, что его обвинят в употреблении наркотиков или что препараты окажутся из списка запрещенных к употреблению во время вождения, он согласился заплатить деньги.