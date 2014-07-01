Водителя в депрессии вынудили дать взятку

До приговора дошло дело инспектора ДПС Новопашина. Мужчина 1981 года рождения был назначен на должность инспектора в 2011 году, но уже в 2012 совершил преступление, которое лишило его работы.
27 июля, сообщают в пресс-службе Тюменского областного суда, Новопашин с коллегой заступили на службу; в 9:30 на улице Брестской напарник Новопашина остановил автомобиль Honda Accord и отправил водителя в машину, где сидел инспектор. Там Новопашин заподозрил водителя в том, что он употреблял алкоголь или наркотики и предложил ему «замять дело» за взятку в 10 тысяч рублей.
Водитель иномарки и правда накануне употреблял, вот только не наркотики, а медицинские препараты, так как после расставания с женой проходил курс лечения антидепрессантами. Но опасаясь, что его обвинят в употреблении наркотиков или что препараты окажутся из списка запрещенных к употреблению во время вождения, он согласился заплатить деньги.
Вернув себе таким образом водительское удостоверение, мужчина позвонил отцу и рассказал о проблеме, после чего родитель обратился в отдел собственной безопасности областного УМВД. Взяточника задержали по горячим следам и предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ.
«Подсудимый вину не признали и причастность к преступлению отрицал, — рассказала представитель обвинения старший помощник прокурора Центрального округа Альфия Пащенко. — Виновность его была доказана на основании показаний потерпевшего, помимо этого были допрошены многочисленные свидетели и проведен ряд экспертиз».
Несмотря на отрицание своей вины, взяточник получил все же меньший срок, чем мог бы: суд учел смягчающее обстоятельство — двух несовершеннолетних детей — и приговорил Новопашина к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года и штрафу 400 тысяч рублей.