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Научись фехтовать, стрелять из лука и примерь доспехи

6 мая 2014, 10:29
Перенестись в средневековую Русь смогут гости фестиваля Pax et bellum 24 мая. Он пройдет на территории лесопарка «Затюменский» рядом с Центром зимних видов спорта ТюмГУ.
Сюжет
Тюмень

Древнерусские дружинники и западноевропейские рыцари, прекрасные дамы, средневековые горожане и ремесленники — фестиваль соберет более 60 реконструкторов из ведущих военно-исторических клубов Тюмени, Тобольска, Красноярска, Барнаула, Новосибирска, Ижевска, Алматы и др.

Цель фестиваля — знакомство с «живой историей» народов России и ее соседей. Вы увидите реконструкцию праздничной и повседневной жизни, воинских традиций средневековой Руси, Германии и других стран.

Индивидуальные (турнир) и массовые (бугурт) сражения пеших воинов в различных номинациях станут наиболее зрелищной частью праздника. Скучать не дадут профессиональные шуты и комедианты, без которых не обходилась ни одна средневековая ярмарка. Зрители смогут помериться силами и ловкостью, приняв участие в аутентичных играх и увидеть исторический театр, сообщает областной департамент инвестиционной политики и поддержки предпринимательства.

Организатором III фестиваля средневековой культуры «Pax et bellum» («Война и мир») выступает Тюменский государственный университет.

Фестивальная программа, насыщенная яркими событиями, познакомит зрителей с повседневной жизнью военного лагеря, уникальными средневековыми ремеслами, например, кузнечным, ткацким, ювелирным, гончарным и т.д., историческими танцами, театром. Гости смогут сами участвовать в создании средневековой кольчуги и примерить на себя старинные доспехи, попробовать свои силы в стрельбе из лука, а также поучаствовать в мастер-классах по средневековым танцам, историческому фехтованию и др.

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