Научись фехтовать, стрелять из лука и примерь доспехи

Фестивальная программа, насыщенная яркими событиями, познакомит зрителей с повседневной жизнью военного лагеря, уникальными средневековыми ремеслами, например, кузнечным, ткацким, ювелирным, гончарным и т.д., историческими танцами, театром. Гости смогут сами участвовать в создании средневековой кольчуги и примерить на себя старинные доспехи, попробовать свои силы в стрельбе из лука, а также поучаствовать в мастер-классах по средневековым танцам, историческому фехтованию и др.