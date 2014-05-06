Научись фехтовать, стрелять из лука и примерь доспехи

Древнерусские дружинники и западноевропейские рыцари, прекрасные дамы, средневековые горожане и ремесленники — фестиваль соберет более 60 реконструкторов из ведущих военно-исторических клубов Тюмени, Тобольска, Красноярска, Барнаула, Новосибирска, Ижевска, Алматы и др.
Цель фестиваля — знакомство с «живой историей» народов России и ее соседей. Вы увидите реконструкцию праздничной и повседневной жизни, воинских традиций средневековой Руси, Германии и других стран.
Индивидуальные (турнир) и массовые (бугурт) сражения пеших воинов в различных номинациях станут наиболее зрелищной частью праздника. Скучать не дадут профессиональные шуты и комедианты, без которых не обходилась ни одна средневековая ярмарка. Зрители смогут помериться силами и ловкостью, приняв участие в аутентичных играх и увидеть исторический театр, сообщает областной департамент инвестиционной политики и поддержки предпринимательства.
Организатором III фестиваля средневековой культуры «Pax et bellum» («Война и мир») выступает Тюменский государственный университет.
Фестивальная программа, насыщенная яркими событиями, познакомит зрителей с повседневной жизнью военного лагеря, уникальными средневековыми ремеслами, например, кузнечным, ткацким, ювелирным, гончарным и т.д., историческими танцами, театром. Гости смогут сами участвовать в создании средневековой кольчуги и примерить на себя старинные доспехи, попробовать свои силы в стрельбе из лука, а также поучаствовать в мастер-классах по средневековым танцам, историческому фехтованию и др.