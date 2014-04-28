Из-за реорганизации театров премьеру спектакля перенесут на осень

«Это не простой процесс — наладить совместную работу таких крупных предприятий культуры. И в связи с этим, мы вынуждены перенести сроки премьеры спектакля „Доходное место“ на первую декаду сентября 2014 года. За последние три года театр сыграл для вас более 20 премьер! Мы выпускали спектакли разных жанров и направлений, мы старались быть театром с богатым насыщенным репертуаром. И будем продолжать радовать вас новыми постановками!», — такое сообщение появилось на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».