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Из-за реорганизации театров премьеру спектакля перенесут на осень

28 апреля 2014, 15:38
Премьеру спектакля «Доходное место» в Тюменском драматическом театре перенесут с весны на осень. Причина — реорганизационный процесс в учреждениях сферы культуры в нашем регионе.
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Тюмень

Новая организационная структура — концертно-театральное объединение — появилась в Тюменской области в начале апреля. Перестали быть независимыми три театра (Тюменский драмтеатр, Тюменский театр кукол и Тобольский театр драмы), ДК «Нефтяник» и Тюменская филармония.

Несмотря на то, что чиновники неоднократно говорили, что изменения никак не повлияют на творческий процесс, мы видим первые негативные последствия: Тюменский драмтеатр из-за реорганизации вынужден перенести премьеру спектакля «Доходное место» на осень.

«Это не простой процесс — наладить совместную работу таких крупных предприятий культуры. И в связи с этим, мы вынуждены перенести сроки премьеры спектакля „Доходное место“ на первую декаду сентября 2014 года. За последние три года театр сыграл для вас более 20 премьер! Мы выпускали спектакли разных жанров и направлений, мы старались быть театром с богатым насыщенным репертуаром. И будем продолжать радовать вас новыми постановками!», — такое сообщение появилось на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

#Новости#Тюмень#Концертно-театральное объединение#Тюменский драматический театр#Ирина#Культура
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