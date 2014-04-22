Развиртуализация: NashGorod.ru собирает пользователей на игротеку

Хотите увлекательно провести воскресный вечер? Выйти из онлайна и вживую увидеть людей, с которыми общаетесь в обсуждениях на нашем сайте? Приходите на игротеку, которую проводит «Мосигра» специально для пользователей NashGorod.ru.
Сыграть в настольные игры с посетителями сайта NashGorod.ru можно будет в баре FreeRide (Комсомольская, 22) 27 апреля, начало в 17 часов. Вход — бесплатный.
Каждый сможет выбрать игру себе по вкусу. Если вы — общительный, активный и любите шутить, вам понравятся «Активити», «Элиас» и хит сезона — «Экивоки». Настоящие пираты оценят игру «Шакал: Остров Сокровищ»; эрудиты с удовольствием сразятся в «Бум».
Кроме того, на нашей вечеринке вы сможете сыграть в «Имаджинариум», «Свинтуса», «Не раскачивай лодку», «За бортом», «Медведа», «Переворот», «Ответь за пять секунд и другие душевные и интересные игры.
Подробнее о некоторых играх
Ответь за 5 секунд!. Быстрая простая и очень весёлая викторина. Назовите трёх писателей! Три машины на «м»! Трёх пресноводных рыб. Три марки чая. Три хобби. Три произведения Пушкина! На каждый ответ у вас ровно 5 секунд — как раз столько маленькие железные шарики катятся в спирали-часах. Успеваете дать три ответа — двигаетесь вперёд по полю. Не успеваете — остаётесь на месте.
Имаджинариум — это очень простая и очень интересная игра, в которой нужно придумывать ассоциации к необычным картинкам из коробки. Картинки рисовали сумасшедшие художники, поэтому ассоциаций — от самых простых, вроде «любовь», «зима», «принципиальность», до самых сложных и безумных, в духе «Всё правильно сделал», «Где драма? Опять нет драмы!», «Чак-чак! Беги быстрее!», может быть просто море.
Шакал — всё та же замечательная стратегия родом из МГУ 70-х, ставшая бестселлером в нашей стране и лучшей стратегией 2012 года. Вы командуете отважными пиратами, которые высаживаются на остров в поисках сокровищ. Задача — найти золото и перетащить его к себе на корабль. Остров состоит из клеток, на каждой из которых что-то происходит: можно найти форт, пушку, встретить крокодила, обнаружить бочонок с ромом или откопать один из кладов капитана Шакала.
Не волнуйтесь, если не знаете правил игр, или не знакомы с форумчанами и пользователями сайта. Премудростям разных игр на вечеринке вас научат аниматоры, а найти контакт с незнакомыми людьми через игру проще простого.
Игротеку организуют интернет-портал NashGorod.ru, компания «Мосигра» и бар FreeRide.
Также на игротеке вы сможете записаться добровольцем на поездку к ветеранам 9 мая, сделать пожертвования, которые мы передадим им, а также узнать у нас, как обычно проходит поздравление.