Развиртуализация: NashGorod.ru собирает пользователей на игротеку

Шакал — всё та же замечательная стратегия родом из МГУ 70-х, ставшая бестселлером в нашей стране и лучшей стратегией 2012 года. Вы командуете отважными пиратами, которые высаживаются на остров в поисках сокровищ. Задача — найти золото и перетащить его к себе на корабль. Остров состоит из клеток, на каждой из которых что-то происходит: можно найти форт, пушку, встретить крокодила, обнаружить бочонок с ромом или откопать один из кладов капитана Шакала.