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Пожилой тюменец хранил дома пистолет, находящийся в розыске

22 апреля 2014, 12:39
Правоохранительные органы Тюменской области изъяли из незаконного оборота 42 единицы оружия, 3,4 тыс. боеприпасов, 3,7 кг взрывчатых веществ и 2 взрывных устройства в первом квартале 2014 года. Всего за этот период зафиксировано 97 преступлений в этой сфере.

Из них 72 нарушения — по ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение, передача, перевозка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 22 — по ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), 3 — по ст.226 УК РФ (хищение, вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Например, в конце марта этого года сотрудники уголовного розыска у одного из домов по ул. Холодильной в Тюмени задержали 50-летнего тюменца, у которого изъяли находивший с 1998 года в федеральном розыске за Республикой Ингушетией пистолет «Макарова», также 6 патронов к нему. Возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ, ведется следствие, сообщает облпрокуратура.

В первом квартале 2014 года с применением огнестрельного оружия совершено 26 преступлений, в том числе 2 — по ст.162 УК РФ (разбой), 2 — по ст.163 УК РФ (вымогательство), 2 — по ст.213 УК РФ, 1 — по ст.166 УК РФ (угон), 1 — по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Так, в настоящее время продолжается расследование в отношении лиц, которые в составе банды совершили в Тюмени ряд разбойных нападений и вымогательств. Один из бандитов, уходя от преследования, причинил сотруднику уголовного розыска огнестрельное ранение грудной клетки и бедра.

По результатам расследования в суд направлены уголовные дела по 39 преступлениям указанной категории.

К примеру, прокуратура Вагайского района направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя деревни Осиновская, который незаконно хранил мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8 и 400 патронов к ней.

Правоохранительные органы Тюменской области продолжат работу по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

#Новости#Взрывчатые вещества#Оружие#Боеприпасы#Прокуратура Тюменской области#Женя#Происшествия
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