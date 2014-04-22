Пожилой тюменец хранил дома пистолет, находящийся в розыске

Из них 72 нарушения — по ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение, передача, перевозка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 22 — по ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), 3 — по ст.226 УК РФ (хищение, вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Например, в конце марта этого года сотрудники уголовного розыска у одного из домов по ул. Холодильной в Тюмени задержали 50-летнего тюменца, у которого изъяли находивший с 1998 года в федеральном розыске за Республикой Ингушетией пистолет «Макарова», также 6 патронов к нему. Возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ, ведется следствие, сообщает облпрокуратура.
В первом квартале 2014 года с применением огнестрельного оружия совершено 26 преступлений, в том числе 2 — по ст.162 УК РФ (разбой), 2 — по ст.163 УК РФ (вымогательство), 2 — по ст.213 УК РФ, 1 — по ст.166 УК РФ (угон), 1 — по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
Так, в настоящее время продолжается расследование в отношении лиц, которые в составе банды совершили в Тюмени ряд разбойных нападений и вымогательств. Один из бандитов, уходя от преследования, причинил сотруднику уголовного розыска огнестрельное ранение грудной клетки и бедра.
По результатам расследования в суд направлены уголовные дела по 39 преступлениям указанной категории.
К примеру, прокуратура Вагайского района направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя деревни Осиновская, который незаконно хранил мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8 и 400 патронов к ней.
Правоохранительные органы Тюменской области продолжат работу по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.