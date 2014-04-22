Пожилой тюменец хранил дома пистолет, находящийся в розыске

Например, в конце марта этого года сотрудники уголовного розыска у одного из домов по ул. Холодильной в Тюмени задержали 50-летнего тюменца, у которого изъяли находивший с 1998 года в федеральном розыске за Республикой Ингушетией пистолет «Макарова», также 6 патронов к нему. Возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ, ведется следствие, сообщает облпрокуратура.