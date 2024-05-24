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Боеприпасы

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2024
Артиллерийский снаряд мощностью 1 кг тротила нашли рядом с тюменской деревней
Артиллерийский снаряд времен Гражданской войны обнаружили в Тобольском районе на этой неделе во время проведения работ по строительству временных противопаводковых насыпей. Боеприпас обнаружили недалеко от деревни Сабанаки (Ворогушинское сельское поселение).
24 мая, 10:29
Минометную мину обнаружил тюменский дачник. Она могла взорваться в любой момент
Боевой снаряд обнаружил один из дачников садового общества «Весна» во время проведения земляных работ. Опасный предмет он обнаружил, когда сажал малину — его лопата уперлась в снаряд.
23 мая, 05:35
Силовики оцепили автозаправку на Московском тракте в Тюмени
В Тюмени в воскресенье вечером силовики оцепили автозаправочную станцию, расположенную по улице Московский тракт — поступило сообщение об опасном предмете, находящемся в одном из автомобилей.
8 апреля, 03:23
В Тобольске в лесу нашли гранату. На месте работают спецслужбы
В Тобольске дети нашли в лесном массиве в районе улицы Северная, 5, предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
7 апреля, 08:27
Тюменские военные инженеры проводят разминирование Авдеевки. Видео
Военные инженеры очищают Авдеевку от заложенных мин ВСУ. Как сообщается, среди бойцов много уроженцев Тюменской области.
26 февраля, 10:08
В Тюмени разработали оружие для применения в зоне СВО
Специалисты из Тюмени создали FPV-дроны, которые будут применяться в зоне специальной военной операции. Как рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, он лично осмотрел и оценил разработку.
24 февраля, 07:48
2023
Под Тобольском взорвался артиллерийский снаряд
Боеприпас долго находился в земле.
7 августа 2023, 08:53
В тюменском селе нашли артиллерийский снаряд. Видео
Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпас, обнаруженный в районе села Боровое (Ишимский район). Об опасной находке сообщили местные жители.
3 мая 2023, 07:35
Житель Тюмень кинул в соседа гранату из-за громкой музыки
14 апреля 2023, 05:44

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