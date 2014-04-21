nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Одиноких пенсионеров порадуют рукодельными подарками

21 апреля 2014, 09:16
Благотворительный сбор подарков к 9 Мая для бабушек и дедушек из Ярково проведут активисты фонда «Старость в радость» на этой неделе.

Благотворительный фонд приглашает жителей Тюмени в рамках «Весенней недели добра — 2014» принять участие в акции «День славных дел». Горожан призывают принести подарки для пенсионеров в молодёжный центр «Моя территория»(Ванцетти, 1) 24 апреля с 17 до 21.

«Любые подарки ко дню Победы, особенно сделанные своими руками открытки и вазочки, мы с радостью передадим от вас бабушкам и дедушкам», — говорит Елена Пенкина, организатор события.

«Старость в радость» — это благотворительный фонд помощи инвалидам и пожилым, живущим в домах престарелых, который помогает бабушкам и дедушкам с 2008 года (в Тюмени с 2012). Цель фонда — не только помочь обеспечить пенсионеров необходимым для жизни вещами, но и дать почувствовать людям, живущим в домах инвалидов, ветеранов, домах престарелых, что они не одинокие, не брошенные, не забытые всеми, что они кому-то нужны.

#Новости#Весенняя неделя добра#Пенсионеры#Благотворительный фонд#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25