Одиноких пенсионеров порадуют рукодельными подарками

Благотворительный фонд приглашает жителей Тюмени в рамках «Весенней недели добра — 2014» принять участие в акции «День славных дел». Горожан призывают принести подарки для пенсионеров в молодёжный центр «Моя территория»(Ванцетти, 1) 24 апреля с 17 до 21.
«Любые подарки ко дню Победы, особенно сделанные своими руками открытки и вазочки, мы с радостью передадим от вас бабушкам и дедушкам», — говорит Елена Пенкина, организатор события.
«Старость в радость» — это благотворительный фонд помощи инвалидам и пожилым, живущим в домах престарелых, который помогает бабушкам и дедушкам с 2008 года (в Тюмени с 2012). Цель фонда — не только помочь обеспечить пенсионеров необходимым для жизни вещами, но и дать почувствовать людям, живущим в домах инвалидов, ветеранов, домах престарелых, что они не одинокие, не брошенные, не забытые всеми, что они кому-то нужны.