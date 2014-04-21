Одиноких пенсионеров порадуют рукодельными подарками

«Старость в радость» — это благотворительный фонд помощи инвалидам и пожилым, живущим в домах престарелых, который помогает бабушкам и дедушкам с 2008 года (в Тюмени с 2012). Цель фонда — не только помочь обеспечить пенсионеров необходимым для жизни вещами, но и дать почувствовать людям, живущим в домах инвалидов, ветеранов, домах престарелых, что они не одинокие, не брошенные, не забытые всеми, что они кому-то нужны.