Областная студвесна стартует уже на следующей неделе

Фестиваль продлится до 21 апреля. Каждый день, с 16 по 21 апреля, по всему городу будут вести свою работу площадки, которые расположатся в ТюмГНГУ, ТюмГАСУ, ТГАКИСТ, дворце искусств «Пионер», СТК «Дом природы, техники и спорта», где и соберутся победители внутривузовских фестивалей.