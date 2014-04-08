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Областная студвесна стартует уже на следующей неделе

8 апреля 2014, 15:06
Пять дней творчества, бурлящей энергии молодости ждут Тюмень с 16 по 21 апреля. В эти дни в нашем городе в 19 раз пройдет фестиваль Областная студенческая весна.
Сюжет
Тюмень

Студенты ссузов и вузов выйдут на сцену, чтобы посоревноваться в номинациях: музыка, хореография, театр, оригинальный жанр, мода, концертная программа. Вне сцены будут сражаться конкурсанты номинаций журналистика и интеллектуальные игры.

Открытие областной студенческой весны пройдет 16 апреля в 18:00 на сцене дворца искусств «Пионер». Зрителей церемонии открытия ожидает насыщенная концертная программа: искрометные выступления творческих коллективов порадуют их и помогут настроиться на волну областной студвесны.

Фестиваль продлится до 21 апреля. Каждый день, с 16 по 21 апреля, по всему городу будут вести свою работу площадки, которые расположатся в ТюмГНГУ, ТюмГАСУ, ТГАКИСТ, дворце искусств «Пионер», СТК «Дом природы, техники и спорта», где и соберутся победители внутривузовских фестивалей.

Подробную программу XIX областного фестиваля «Студенческая весна» можно скачать в разделе «Афиша» NashGorod.ru.

И в последний день мероприятия — 21 апреля — состоится грандиозный гала-концерт. На сцене Тюменского драматического театра выступят победители студенческой весны-2014.

Областной фестиваль «Студенческая весна» — это заключительная часть фестивалей и конкурсов творческих коллективов, где соревнуются студенты средних специальных и высших заведений Тюменской области. Именно здесь происходит отбор на всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», сообщает отдел информации и связей с общественностью «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи».

В честь фестиваля в торговом центре «Кристалл» 10 апреля откроют арт-объект: фасады зданий, в окна которых пришла весна.

#Новости#Областная студенческая весна#Фестиваль#Тюмень#Ирина#Культура
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