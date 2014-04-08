Областная студвесна стартует уже на следующей неделе

Студенты ссузов и вузов выйдут на сцену, чтобы посоревноваться в номинациях: музыка, хореография, театр, оригинальный жанр, мода, концертная программа. Вне сцены будут сражаться конкурсанты номинаций журналистика и интеллектуальные игры.
Открытие областной студенческой весны пройдет 16 апреля в 18:00 на сцене дворца искусств «Пионер». Зрителей церемонии открытия ожидает насыщенная концертная программа: искрометные выступления творческих коллективов порадуют их и помогут настроиться на волну областной студвесны.
Фестиваль продлится до 21 апреля. Каждый день, с 16 по 21 апреля, по всему городу будут вести свою работу площадки, которые расположатся в ТюмГНГУ, ТюмГАСУ, ТГАКИСТ, дворце искусств «Пионер», СТК «Дом природы, техники и спорта», где и соберутся победители внутривузовских фестивалей.
Подробную программу XIX областного фестиваля «Студенческая весна» можно скачать в разделе «Афиша» NashGorod.ru.
И в последний день мероприятия — 21 апреля — состоится грандиозный гала-концерт. На сцене Тюменского драматического театра выступят победители студенческой весны-2014.
Областной фестиваль «Студенческая весна» — это заключительная часть фестивалей и конкурсов творческих коллективов, где соревнуются студенты средних специальных и высших заведений Тюменской области. Именно здесь происходит отбор на всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», сообщает отдел информации и связей с общественностью «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи».
В честь фестиваля в торговом центре «Кристалл» 10 апреля откроют арт-объект: фасады зданий, в окна которых пришла весна.