Следствие о крушении ATR-72 завершено: обвиняют погибшего командира самолета

Ранее сообщалось, что обвинение по этому делу было предъявлено двум сотрудникам «ЮТэйр-Техник», в качестве обвиняемого также привлечен погибший в этой катастрофе командир экипажа. Погибший человек может стать обвиняемым по уголовному делу, если следствие признало его виновным в случившемся, однако родственники решили доказать его невиновность в суде. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Окончено производство следственных действий по уголовному делу о крушении воздушного судна АTR-72 в Тюмени, произошедшего 2 апреля 2012 года», — говорится в сообщении.
Как отмечает Уральское следственное управление на транспорте СКР, потерпевшим предлагается до 11 апреля 2014 года обратиться в следственные органы с ходатайством об ознакомлении с материалами уголовного дела.
Напомним, самолет АTR-72 авиакомпании «ЮТэйр» 2 апреля 2012 года взлетел из аэропорта Тюмени и упал в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы. Погибли 33 человека, еще десять получили травмы.
Подобная история произошла ранее с уголовным делом о крушении в Свердловской области «самолета-призрака» в июне 2012 года. Тогда МАК признал виновным в этом происшествии пилота самолета, но его родственники не согласились, и СК РФ вынужден был предъявить мертвому обвинение. Впоследствии, однако, родные пилота все же дали согласие на закрытие дела.
Фото: ria.ru