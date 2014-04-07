Следствие о крушении ATR-72 завершено: обвиняют погибшего командира самолета

Ранее сообщалось, что обвинение по этому делу было предъявлено двум сотрудникам «ЮТэйр-Техник», в качестве обвиняемого также привлечен погибший в этой катастрофе командир экипажа. Погибший человек может стать обвиняемым по уголовному делу, если следствие признало его виновным в случившемся, однако родственники решили доказать его невиновность в суде. Об этом сообщает «РИА Новости».