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УК «Содружество-М» оштрафована за бардак в подвале

20 марта 2014, 17:30
Жильцы дома № 31 по улице Мира в Тюмени обратились в управление Роспотребнадзра по Тюменской области с жалобой на некачественное обслуживание дома.

Подвал дома и прилегающая территория были обследованы экспертами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», в результате которого установлено, что подвальное помещение многоквартирного дома захламлено строительными отходами, происходит попадание воды в подвал из неизвестного источника. Также не обеспечена возможность свободного стока дождевых и талых вод на дворовой территории.

Таким образом, установлено нарушение ООО «УК «Содружество-М», которое обслуживает дом, требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Управляющей компании вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

УК, не согласившись с постановлением Управления, обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об его отмене. Но суд признал постановление Управления законным и обоснованным, вынес решение отказать в удовлетворение заявленных Обществом требований.

#Новости#Штрафы#Управление Роспотребнадзора#Управляющие компании#Женя#Общество
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