УК «Содружество-М» оштрафована за бардак в подвале

Подвал дома и прилегающая территория были обследованы экспертами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», в результате которого установлено, что подвальное помещение многоквартирного дома захламлено строительными отходами, происходит попадание воды в подвал из неизвестного источника. Также не обеспечена возможность свободного стока дождевых и талых вод на дворовой территории.
Таким образом, установлено нарушение ООО «УК «Содружество-М», которое обслуживает дом, требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Управляющей компании вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
УК, не согласившись с постановлением Управления, обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об его отмене. Но суд признал постановление Управления законным и обоснованным, вынес решение отказать в удовлетворение заявленных Обществом требований.