УК «Содружество-М» оштрафована за бардак в подвале

Подвал дома и прилегающая территория были обследованы экспертами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», в результате которого установлено, что подвальное помещение многоквартирного дома захламлено строительными отходами, происходит попадание воды в подвал из неизвестного источника. Также не обеспечена возможность свободного стока дождевых и талых вод на дворовой территории.