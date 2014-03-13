Развитию придорожного сервиса мешает статус земель

Придорожный сервис играет важную роль в социально-экономическом развитии всего муниципалитета: в Уватском районе проходит 223 км автомобильной дороги федерального значения Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.
На круглом столе участники обсудили стандарты и требования к объектам придорожного сервиса, механизмы согласования примыкания для новых земельных участков к автодороге, проблемы развития придорожного сервиса и пути их решения и другие вопросы. Существенным фактором, влияющим на развитие придорожного сервиса в Уватском районе, является то, что более 95% земель, расположенных вдоль федеральной автодороги, относятся к категории земель лесного фонда. Отсюда возникают вопросы, связанные с переводом земель лесного фонда в земли промышленности, а также по согласованию примыканий к автомобильной дороге.
Как отметила генеральный директор «Инвестиционного агентства» и модератор круглого стола Ольга Езикеева, это мероприятие стало эффективной и открытой для диалога площадкой, на которой все заинтересованные стороны смогли обсудить волнующие их вопросы. С одной стороны, в круглом столе приняли участие владельцы ключевых функционирующих и строящихся объектов придорожного сервиса в районе, с другой стороны, представители органов власти и контролирующих организаций: глава администрации Уватского муниципального района Иван Тубол, начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев, директор филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Тобольске Алексей Осинцев, заместитель директора департамента лесного комплекса Лариса Койсоймасова, представители ОАО «Тюменьэнерго» и другие.
«Давайте помнить о дороге с двухсторонним движением: с одной стороны предприниматели, с другой стороны органы власти, — обратилась к участникам круглого стола Ольга Езикеева. — Мы должны двигаться навстречу друг другу. У „Инвестиционного агентства“ подписано Соглашение о сотрудничестве с ресурсоснабжающими организациями, так что мы можем попытаться помочь в решении конкретных проблем того или иного придорожного бизнеса. Необходимо создать рабочую группу, в которой постоянно должны принимать участие все заинтересованные стороны. И „Инвестиционное агентство“ готово выступить связующим звеном между всеми сторонами в этом вопросе».
Отметим, что «Инвестиционным агентством» уже принято на сопровождение 24 проекта по организации придорожного сервиса в Тюменской области, из них в семи проектах агентство содействует решению вопросов по оформлению земельных участков и согласованию подъездных путей.