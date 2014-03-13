Развитию придорожного сервиса мешает статус земель

«Давайте помнить о дороге с двухсторонним движением: с одной стороны предприниматели, с другой стороны органы власти, — обратилась к участникам круглого стола Ольга Езикеева. — Мы должны двигаться навстречу друг другу. У „Инвестиционного агентства“ подписано Соглашение о сотрудничестве с ресурсоснабжающими организациями, так что мы можем попытаться помочь в решении конкретных проблем того или иного придорожного бизнеса. Необходимо создать рабочую группу, в которой постоянно должны принимать участие все заинтересованные стороны. И „Инвестиционное агентство“ готово выступить связующим звеном между всеми сторонами в этом вопросе».