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Автосервис

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2024
Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы
Автомобилисты жалуются на разные неисправности. На этом фоне некоторые автосервисы подняли цены на услуги.
5 июля, 02:16
В здании шиномонтажа в Тюмени произошел серьезный пожар
Здание на Московском тракте загорелось в ночь с 28 на 29 января. Пожарным удалось эвакуировать пять автомобилей.
29 января, 05:12
2023
Под Тюменью сгорел автосервис
Пожар произошел около пяти часов вечера в здании автосервиса в деревне Паренкина. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 216 квадратных метров.
3 декабря 2023, 15:13
На тюменских шиномонтажках начали выстраиваться многодневные очереди
С наступлением холодов тюменские автомобилисты начали массово обращаться за услугами шиномонтажа. В сервисах рассказали, как долго людям приходится ждать очереди.
24 октября 2023, 02:15
Тюменская прокуратура организовала проверку по факту взрыва в автосервисе
8 января 2023, 08:01
Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве
8 января 2023, 03:28

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