Лицензирование УК избавит рынок от недобросовестных компаний?

«Вместе с тем, возникает и ряд спорных моментов. К примеру, штраф в 500 тысяч рублей за невыполнение своих функций, управляющая компания может возложить на жильцов, а так не должно быть. Кроме того, необходимо отрегулировать подходы к механизму лицензирования и еще много других нюансов, которые впоследствии надо будет отработать», — заметила Инна Лосева, передает ее слова управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной Думы.