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Лицензирование УК избавит рынок от недобросовестных компаний?

3 марта 2014, 11:29
Вопрос лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, по мнению депутатов, направлен на улучшение качества работы управляющих компаний. Эта тема обсуждалась на заседании комитета по экономической политике и природопользованию.

Заместитель председателя областного парламента Юрий Холманский отметил, что лицензирование — это правильный и необходимый шаг. «Однако нам еще много предстоит проделать законодательной работы. Здесь есть открытые вопросы, связанные с беспристрастным лицензированием, чтобы не возник коррупционный фактор. Эта процедура должна быть открытой», — подчеркнул Юрий Холманский.

Президент Ассоциации собственников жилья и обслуживающих управляющих организаций Тюменской области Владимир Халямин выступил с предложением — поправка заключается в том, чтобы собственники жилья на общих собраниях решали вопросы, касающиеся денежных вложений.

Председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева обратила внимание на то, что лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами должно вывести управляющие компании на более высокий уровень, произойдет отток недобросовестных УК.

«Вместе с тем, возникает и ряд спорных моментов. К примеру, штраф в 500 тысяч рублей за невыполнение своих функций, управляющая компания может возложить на жильцов, а так не должно быть. Кроме того, необходимо отрегулировать подходы к механизму лицензирования и еще много других нюансов, которые впоследствии надо будет отработать», — заметила Инна Лосева, передает ее слова управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной Думы.

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