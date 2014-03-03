Лицензирование УК избавит рынок от недобросовестных компаний?

Заместитель председателя областного парламента Юрий Холманский отметил, что лицензирование — это правильный и необходимый шаг. «Однако нам еще много предстоит проделать законодательной работы. Здесь есть открытые вопросы, связанные с беспристрастным лицензированием, чтобы не возник коррупционный фактор. Эта процедура должна быть открытой», — подчеркнул Юрий Холманский.
Президент Ассоциации собственников жилья и обслуживающих управляющих организаций Тюменской области Владимир Халямин выступил с предложением — поправка заключается в том, чтобы собственники жилья на общих собраниях решали вопросы, касающиеся денежных вложений.
Председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева обратила внимание на то, что лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами должно вывести управляющие компании на более высокий уровень, произойдет отток недобросовестных УК.
«Вместе с тем, возникает и ряд спорных моментов. К примеру, штраф в 500 тысяч рублей за невыполнение своих функций, управляющая компания может возложить на жильцов, а так не должно быть. Кроме того, необходимо отрегулировать подходы к механизму лицензирования и еще много других нюансов, которые впоследствии надо будет отработать», — заметила Инна Лосева, передает ее слова управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной Думы.