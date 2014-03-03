Ленинский округ стал больше

В связи с законом Тюменской области от 27.12.2013 года № 105 прекратили свое дальнейшее существование и объединены с населенным пунктом город Тюмень 19 сельских населенных пунктов, расположенных на территории города. В связи с этим решением городской Думы внесены изменения в описании границ Ленинского округа города — в него вошел поселок Дорожный.
Напомним, 19 поселков и деревень официально вошли в городской округ и утратили свое название, в них требуется переименовать некоторые улицы, так как они в городе дублируются. Как уточнила Депутат Тюменской городской Думы, председатель совета ТОС микрорайона Тура города Тюмени Альбина Селезнева, эти территории давно были в черте города Тюмени. «Их не объединили, а просто убрали названия поселков. Так, в Антипино 22 улицы нужно переименовывать, а всего таких улиц 93. Думаю, мы, все депутаты и администрация примем все меры, чтобы все прошло без проблем, чтобы наши граждане в очередях не стояли, и никаких эксцессов не было», — высказалась она.
Добавим, что 29 января 2014 года в управе Ленинского административного округа города Тюмени прошло рабочее заседание по вопросам устранения дублирования наименований элементов улично-дорожной сети. В Ленинском районе поселков, где требуется переименование улиц, насчитывается восемь: село Антипино, деревня Быкова, деревня Гилева, поселок Дорожный, деревня Зайкова, деревня Копытова, деревня Матмасы и поселок Тарманы. Предварительно специалисты управы обсудили варианты переименований дублирующих улиц с общественностью, в том числе советами ТОС и ветеранов.
Альбина Селезнева внесла предложение, что исторически сложившимся территориям необходимо присвоить наименования, например «Жилой район Антипино». Это предложение уже звучало на заседании по топонимике в январе. К депутату поступило предложение назвать одну из улиц именем Алексея Маресьева. Инициатива исходит от школьников, два года назад на классном часе, посвященном героям Великой Отечественной войны, ученики приняли решение обратиться в Администрацию Тюмени с просьбой назвать именем героя одну из улиц. Альбина Михайловна одобрила эту инициативу и предложила переименовать улицу Мостовую в деревне Гилева.