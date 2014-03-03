Ленинский округ стал больше

Напомним, 19 поселков и деревень официально вошли в городской округ и утратили свое название, в них требуется переименовать некоторые улицы, так как они в городе дублируются. Как уточнила Депутат Тюменской городской Думы, председатель совета ТОС микрорайона Тура города Тюмени Альбина Селезнева, эти территории давно были в черте города Тюмени. «Их не объединили, а просто убрали названия поселков. Так, в Антипино 22 улицы нужно переименовывать, а всего таких улиц 93. Думаю, мы, все депутаты и администрация примем все меры, чтобы все прошло без проблем, чтобы наши граждане в очередях не стояли, и никаких эксцессов не было», — высказалась она.