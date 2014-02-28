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«ЮТэйр» — победитель спартакиады, посвященной Дню гражданской авиации

28 февраля 2014, 15:06
Команда ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» заняла первое место в общекомандном зачете 9-го международного отраслевого спортивного праздника «День Гражданской Авиации 2014», который прошел в Москве во Дворце Спорта «Динамо» в Крылатском. В спартакиаде участвовало более 20-ти команд компаний авиационной отрасли.

Команда ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» заняла первое место в общекомандном зачете 9-го международного отраслевого спортивного праздника «День гражданской авиации 2014», который прошел в Москве во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском. В спартакиаде участвовало более 20-ти команд компаний авиационной отрасли.

В ходе двухдневной спартакиады сотрудники авиакомпании приняли участие в турнирах по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, шахматам и другим спортивным дисциплинам.

Команда «ЮТэйр» стала победителем турниров по настольному хоккею, настольному футболу и дартсу. Сотрудники авиакомпании также стали призерами в других видах соревнований — настольному теннису, покеру, волейболу и шахматам.

Спартакиада «День гражданской авиации 2014» проводится при поддержке Министерства транспорта РФ и Росавиации.

Авиакомпания «ЮТэйр» ежегодно проводит собственную спартакиаду, включающую соревнования по настольному теннису, футболу, шахматам, стрельбе, волейболу, плаванию, лыжным гонкам и баскетболу, а также традиционно принимает участие в отраслевых и региональных спортивных мероприятиях, поддерживая здоровый образ жизни и корпоративный дух.

Команды «ЮТэйр» неоднократно становились призерами многих спартакиад, в том числе победителями серебряной серии «День гражданской авиации».

#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Спартакиада#Таня#Общество
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