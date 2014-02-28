«ЮТэйр» — победитель спартакиады, посвященной Дню гражданской авиации

Команда ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» заняла первое место в общекомандном зачете 9-го международного отраслевого спортивного праздника «День Гражданской Авиации 2014», который прошел в Москве во Дворце Спорта «Динамо» в Крылатском. В спартакиаде участвовало более 20-ти команд компаний авиационной отрасли.