«ЮТэйр» — победитель спартакиады, посвященной Дню гражданской авиации

Команда ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» заняла первое место в общекомандном зачете 9-го международного отраслевого спортивного праздника «День гражданской авиации 2014», который прошел в Москве во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском. В спартакиаде участвовало более 20-ти команд компаний авиационной отрасли.
В ходе двухдневной спартакиады сотрудники авиакомпании приняли участие в турнирах по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, шахматам и другим спортивным дисциплинам.
Команда «ЮТэйр» стала победителем турниров по настольному хоккею, настольному футболу и дартсу. Сотрудники авиакомпании также стали призерами в других видах соревнований — настольному теннису, покеру, волейболу и шахматам.
Спартакиада «День гражданской авиации 2014» проводится при поддержке Министерства транспорта РФ и Росавиации.
Авиакомпания «ЮТэйр» ежегодно проводит собственную спартакиаду, включающую соревнования по настольному теннису, футболу, шахматам, стрельбе, волейболу, плаванию, лыжным гонкам и баскетболу, а также традиционно принимает участие в отраслевых и региональных спортивных мероприятиях, поддерживая здоровый образ жизни и корпоративный дух.
Команды «ЮТэйр» неоднократно становились призерами многих спартакиад, в том числе победителями серебряной серии «День гражданской авиации».