ТюмГАСУ приглашает погрузиться в студенческую жизнь

«Погрузиться» в жизнь вуза старшеклассников приглашают 4 и 5 марта. Благодаря специально подготовленной программе школьники почувствуют себя настоящими студентами и узнают все об одном из ведущих вузов Тюменской области. Все участники проекта смогут посетить экспериментальные лаборатории университета, принять участие в мастер-классах по театральному искусству, хореографии, журналистике и туризму, а также пройти увлекательный квест.