nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ТюмГАСУ приглашает погрузиться в студенческую жизнь

27 февраля 2014, 15:59
В первых числах марта на базе Тюменского государственного архитектурно-строительного университета в очередной раз пройдет проект «Погружение». Учеников старших классов школ города Тюмени ждет путешествие в студенческую жизнь.

«Погрузиться» в жизнь вуза старшеклассников приглашают 4 и 5 марта. Благодаря специально подготовленной программе школьники почувствуют себя настоящими студентами и узнают все об одном из ведущих вузов Тюменской области. Все участники проекта смогут посетить экспериментальные лаборатории университета, принять участие в мастер-классах по театральному искусству, хореографии, журналистике и туризму, а также пройти увлекательный квест.

Проект «Погружение», разработанный одним из студентов ТюмГАСУ, успешно реализуется третий год подряд. Узнать подробности и зарегистрироваться в проекте школьники могут уже сейчас в группе «„Погружение“, ТюмГАСУ» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Глеб Раховецкий / vk.com

#Новости#Абитуриенты#ТюмГАСУ#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25