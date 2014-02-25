Тюменские театры объединят в апреле

Новое юридическое лицо будет зарегистрировано первого апреля, если все по-прежнему будет идти в штатном режиме, рассказала Шакурская. «Сейчас идет процедура инвентаризации имущества, уточнение кадрового состава. Каких-либо проблем мы не видим, все вопросы, которые поднимались на рабочих встречах, были сняты, и аргументов кроме „не хочется“ я не слышала. Когда начинаешь объяснять, для чего это, какая цель — все вопросы снимаются».