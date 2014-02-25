Тюменские театры объединят в апреле

Новое юридическое лицо будет зарегистрировано первого апреля, если все по-прежнему будет идти в штатном режиме, рассказала Шакурская. «Сейчас идет процедура инвентаризации имущества, уточнение кадрового состава. Каких-либо проблем мы не видим, все вопросы, которые поднимались на рабочих встречах, были сняты, и аргументов кроме „не хочется“ я не слышала. Когда начинаешь объяснять, для чего это, какая цель — все вопросы снимаются».
Директор департамента подчеркнула, что каждое учреждение, которое вольется в объединение, сохранит статус структурного подразделения, свое фирменное наименование и творческий штат, да и творческую политику участников объединения никто не планирует менять.
Что касается кандидатуры на пост генерального директора объединения, то его назовут только после принятия официального решения. Все сведения, которые сейчас появляются в СМИ (напомним, высказываются предположения, что главой объединения может стать Михаил Бирмана), Шакурская посоветовала считать не более чем информацией к размышлению.
Напомним, информация о готовящемся объединении пяти учреждений культуры, в том числе тюменского и тобольского драматических театров и тюменской филармонии появилась в конце прошлого года. С опасениями по этому поводу успел обратиться к губернатору области председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Обсуждали это решение деятели культуры и на встрече с Владимиром Путиным.