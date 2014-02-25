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Тюменские театры объединят в апреле

25 февраля 2014, 16:29
Создание Тюменского концертно-театрального объединения будет завершено в срок, рассказала на прошедшей накануне пресс-конференции директор областного департамента культуры Юлия Шакурская. Имя главы объединения пока не оглашается.

Новое юридическое лицо будет зарегистрировано первого апреля, если все по-прежнему будет идти в штатном режиме, рассказала Шакурская. «Сейчас идет процедура инвентаризации имущества, уточнение кадрового состава. Каких-либо проблем мы не видим, все вопросы, которые поднимались на рабочих встречах, были сняты, и аргументов кроме „не хочется“ я не слышала. Когда начинаешь объяснять, для чего это, какая цель — все вопросы снимаются».

Директор департамента подчеркнула, что каждое учреждение, которое вольется в объединение, сохранит статус структурного подразделения, свое фирменное наименование и творческий штат, да и творческую политику участников объединения никто не планирует менять.

Что касается кандидатуры на пост генерального директора объединения, то его назовут только после принятия официального решения. Все сведения, которые сейчас появляются в СМИ (напомним, высказываются предположения, что главой объединения может стать Михаил Бирмана), Шакурская посоветовала считать не более чем информацией к размышлению.

Напомним, информация о готовящемся объединении пяти учреждений культуры, в том числе тюменского и тобольского драматических театров и тюменской филармонии появилась в конце прошлого года. С опасениями по этому поводу успел обратиться к губернатору области председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Обсуждали это решение деятели культуры и на встрече с Владимиром Путиным.

#Новости#Департамент культуры#Тюменская филармония#Тюменский Театр кукол#Тюменский драматический театр#Дарья#Культура
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