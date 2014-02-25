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Гараничев и бронза сочинской Олимпиады уже дома

25 февраля 2014, 10:11
Бронзовый призер сочинских олимпийских игр Евгений Гараничев сегодня утром прилетел в Тюмень из Москвы. В «Рощино» триумфатора мировых зимних состязаний встречали работники ЦСП, директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин и представители местных СМИ.
Сюжет
Тюмень

После вручения букета цветов Евгений поделился своими впечатлениями от состоявшейся Олимпиады:

— Понял, что стал олимпийским призером, когда тренеры решали вопрос о том, кто побежит эстафету. Тогда я почувствовал себя победителем, ведь на то время уже имел свою личную бронзу.

Что чувствовал во время финиша?

— Непередаваемые ощущения! Когда финишировал, понимал, что точно окажусь в тройке лидеров и в свой день рождения возьму медаль.

Переживал за выступление в эстафете?

— Такое чувство сложилось, будто сам бежал. Мне было так же тяжело, как ребятам. Сердце билось быстрее, когда они подходили к огневому рубежу.

Как будешь отдыхать от предыдущих стартов?

— Отдохнуть не получится. Третьего марта уезжаю на очередной этап Кубка мира. До него нужно побывать на президентском вручении автомобилей. Сейчас очень хочу увидеться с супругой, знакомыми и родными.

Антон Карпов, фото автора

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