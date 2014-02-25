Гараничев и бронза сочинской Олимпиады уже дома

После вручения букета цветов Евгений поделился своими впечатлениями от состоявшейся Олимпиады:
— Понял, что стал олимпийским призером, когда тренеры решали вопрос о том, кто побежит эстафету. Тогда я почувствовал себя победителем, ведь на то время уже имел свою личную бронзу.
Что чувствовал во время финиша?
— Непередаваемые ощущения! Когда финишировал, понимал, что точно окажусь в тройке лидеров и в свой день рождения возьму медаль.
Переживал за выступление в эстафете?
— Такое чувство сложилось, будто сам бежал. Мне было так же тяжело, как ребятам. Сердце билось быстрее, когда они подходили к огневому рубежу.
Как будешь отдыхать от предыдущих стартов?
— Отдохнуть не получится. Третьего марта уезжаю на очередной этап Кубка мира. До него нужно побывать на президентском вручении автомобилей. Сейчас очень хочу увидеться с супругой, знакомыми и родными.
Антон Карпов, фото автора