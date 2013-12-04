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Скрипач-импровизатор сыграет Бизе и Deep purple

4 декабря 2013, 09:21
Популярный скрипач-импровизатор Степан Мезенцев 4 декабря выступит в Тюменской филармонии, начало в 19 часов.
Сюжет
Тюмень

В его игре сочетаются «грация и азарт, чувственность и виртуозность, искренность и музыкальный юмор, что у инструменталистов на сцене встречается нечасто». Дар свободной сиюминутной импровизации делает его исполнение каждый раз несколько иным. Степан — участник многих передач: «Смеяться разрешается», «Жизнь прекрасна!», серии телепередач «Москва-Ялта-транзит», «В нашу гавань заходили корабли» и др. А впервые его пригласил на телеканал «Россия» Михаил Евдокимов в программу «Не скучай».

Степан — лауреат международного конкурса артистов эстрады «Москва — Ялта — транзит» 2006 года, а в июле 2013 года он завоевал звание Гранд-чемпиона среди инструменталистов на Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния) и получил 3 золотых медали. В рамках дней культуры России Степан Мезенцев выступал в качестве солиста в Индии, Монголии и Франции, участвовал в концертных программах на экономических форумах в Австрии и Германии. В последние годы он — частый гость в странах Балтии. Очень интересно прошло его совместное выступление с известной английской рок-певицей и DJ Sonigue в Таллине. В новогодние и рождественские праздники он выступил в новой программе с духовым оркестром Олега Меньшикова в театре им. Ермоловой.

Помимо концертных выступлений Степан участвует в озвучивании художественных фильмов, например, «Тариф новогодний» и «Когда цветет папоротник», в настоящее время заканчивает работу над новым альбомом, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

В новой программе прозвучат произведения Бизе, Сарасате, Свиридова и Щедрина, попурри из композиций A.L. Webber, Deep Purple, Evanescence и других, а также народная музыка и собственные композиции.

В концерте участвует лауреат международных конкурсов и фестивалей известный гитарист, композитор и преподаватель московской эстрадно-джазовой школы «Musical wave» Петр Маланов.

Стоимость билетов: 400 — 1 200 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

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