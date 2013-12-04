Скрипач-импровизатор сыграет Бизе и Deep purple

Степан — лауреат международного конкурса артистов эстрады «Москва — Ялта — транзит» 2006 года, а в июле 2013 года он завоевал звание Гранд-чемпиона среди инструменталистов на Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния) и получил 3 золотых медали. В рамках дней культуры России Степан Мезенцев выступал в качестве солиста в Индии, Монголии и Франции, участвовал в концертных программах на экономических форумах в Австрии и Германии. В последние годы он — частый гость в странах Балтии. Очень интересно прошло его совместное выступление с известной английской рок-певицей и DJ Sonigue в Таллине. В новогодние и рождественские праздники он выступил в новой программе с духовым оркестром Олега Меньшикова в театре им. Ермоловой.