Скрипач-импровизатор сыграет Бизе и Deep purple

В его игре сочетаются «грация и азарт, чувственность и виртуозность, искренность и музыкальный юмор, что у инструменталистов на сцене встречается нечасто». Дар свободной сиюминутной импровизации делает его исполнение каждый раз несколько иным. Степан — участник многих передач: «Смеяться разрешается», «Жизнь прекрасна!», серии телепередач «Москва-Ялта-транзит», «В нашу гавань заходили корабли» и др. А впервые его пригласил на телеканал «Россия» Михаил Евдокимов в программу «Не скучай».
Степан — лауреат международного конкурса артистов эстрады «Москва — Ялта — транзит» 2006 года, а в июле 2013 года он завоевал звание Гранд-чемпиона среди инструменталистов на Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния) и получил 3 золотых медали. В рамках дней культуры России Степан Мезенцев выступал в качестве солиста в Индии, Монголии и Франции, участвовал в концертных программах на экономических форумах в Австрии и Германии. В последние годы он — частый гость в странах Балтии. Очень интересно прошло его совместное выступление с известной английской рок-певицей и DJ Sonigue в Таллине. В новогодние и рождественские праздники он выступил в новой программе с духовым оркестром Олега Меньшикова в театре им. Ермоловой.
Помимо концертных выступлений Степан участвует в озвучивании художественных фильмов, например, «Тариф новогодний» и «Когда цветет папоротник», в настоящее время заканчивает работу над новым альбомом, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
В новой программе прозвучат произведения Бизе, Сарасате, Свиридова и Щедрина, попурри из композиций A.L. Webber, Deep Purple, Evanescence и других, а также народная музыка и собственные композиции.
В концерте участвует лауреат международных конкурсов и фестивалей известный гитарист, композитор и преподаватель московской эстрадно-джазовой школы «Musical wave» Петр Маланов.
Стоимость билетов: 400 — 1 200 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.