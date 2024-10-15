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Классическая музыка

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Король джаза. Как мальчик из Тюмени стал великим и покорил Америку
15 октября, 09:53
Тест: помните ли вы музыкальные хиты 2000-х?
12 апреля, 06:33
Выступать два дня в неделю. В Тюменский салон красоты ищут необычного специалиста
Берут специалиста на подработку, обещают договорную заработную плату, приятное место работы и дружелюбный коллектив
4 апреля, 12:27
На Ямале открыли первый международный конкурс музыкантов, который собрал звезд
7 февраля, 10:45
2023
Аналитики выяснили, какую музыку чаще всего слушают тюменцы
8 ноября 2023, 07:26
2022
В выходные в Тюмени пройдет бесплатный концерт Тюменского филармонического оркестра
17 августа 2022, 07:06

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