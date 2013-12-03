Гран-при тюменского театрального фестиваля достался москвичам

В Тюмени завершился молодежный театральный фестиваль «Живые лица». Он проходил в нашем городе в пятый раз, его организатором была Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий.

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