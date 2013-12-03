Гран-при тюменского театрального фестиваля достался москвичам

В Тюмени завершился молодежный театральный фестиваль «Живые лица». Он проходил в нашем городе в пятый раз, его организатором была Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий.
На театральное событие съехались театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и Екатеринбурга. Тюмень была представлена пятью молодежными коллективами. По традиции, в программу «Живых лиц» вошло ограниченное число сильнейших конкурсных спектаклей, отбираемых в течение года.
Жюри в этом году возглавил москвич Андрей Ураев — режиссер, Заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры пластического воспитания Школы-студии МХАТ, действительный член Российской гильдии режиссеров и педагогов по пластике.
В этом году тюменцам посчастливилось обучаться актерскому мастерству у руководителя и режиссера театра «Галерка» (Екатеринбург) Ольги Макутенене. Также жители нашего города могли поучиться сценической речи, современной драматургии, пластике.
Еще одним долгожданным событием внеконкурсной программы стала творческая встреча со знаменитым Николаем Колядой — драматургом, писателем, сценаристом, режиссером, педагогом, заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Международной премии им. К. С. Станиславского.
Нововведениями этого года стали открытое обсуждение конкурсных спектаклей между зрителями и членами жюри, открытое голосование «В контакте», а также режиссерская лаборатория — эскизы на основе «Божественной комедии» Данте, созданные вне сценического пространства силами четырех молодых режиссеров под руководством Данила Чащина.
Гран-при фестиваля завоевал Центр им. Всеволода Мейерхольда (Москва) за драматический спектакль «Однажды мы все будем счастливы» по пьесе Екатерины Ваcильевой. Режиссер — Вячеслав Чеботарь.
Всем участникам фестиваля было присуждено звание лауреатов, кроме того некоторые коллективы получили специальные призы. Тюменские коллективы наградили «За перспективный творческий ансамбль» — театральную студию «Быть» ТюмГАСУ, «За поэтичное решение хореографического спектакля» — театр экспрессивного танца «Муар», «За режиссерский эксперимент в области визуального искусства» — студию сценического искусства «Ветроном».
Также местные коллективы удостоились наград «За философское осмысление современной драматургии» — «Экспериментальный шекспировский театр», «За лучшую интерпретацию литературного материала» — учебный театр кафедры режиссуры ТГАКИиСТ, «За режиссерский эксперимент» — творческая лаборатория Данила Чащина.