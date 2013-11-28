Статьи из журнала «Автоном» признали экстремистскими

Журнал «Автоном» издается движением «Автономное действие», печатается в Москве и распространяется в разных городах России. Появление анархистского издания в Тюмени заинтересовало прокуратуру Ленинского округа и сотрудников Регионального управления ФСБ России по Тюменской области. В рамках организованной проверки было назначено и проведено экспертное исследование журналов «Автоном».
Эксперты: статьи оправдывают насилие и терроризм
«Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования проведенного ФБУ „Уральский региональный центр судебной экспертизы“ Министерства юстиции Российской Федерации, в тексте журналов „Автоном“ выявлены лингвистические и психологические признаки направленности на оправдание терроризма, являющегося, в соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“, одним из признаков экстремистской деятельности», — отметили в прокуратуре Ленинского округа.
Там пояснили, что речь идет о пяти статьях. Первая, опубликованная зимой 2011 года (№ 32), называется «Ваня. Записки подельника» и рассказывает о молодом мужчине, история которого разворачивается в контексте московских событий в среде «антифа». По мнению экспертов, текст данной статьи имеет лингвистические и психологические признаки направленности на оправдание насильственных действий в отношении скинхедов-праворадикалов. Еще один материал из того же номера журнала — «Коктейлем Молотова по имиджу президента» — рассказывает о действиях белорусских анархистов и «репрессиях» против них. Эксперты посчитали, что автор положительно относится к действиям анархистов, несмотря на то, что они негативно оцениваются обществом
Проверка не обошла вниманием материал «Он круче, чем мы. Таких как Спирин боятся мусора», опубликованный еще в 2007 году (№ 29), а также текст названием «Об анархизме и насилии. Месть как важное человеческое право» из осеннего номера 2011 года (№ 33) — в нем эксперты выявили признаки оправдания насильственных действий, которые могут быть направлены на любого человека, а не на представителя какой-либо группы. Кроме того, экстремистской признана публикация «Репрессии против белорусских анархистов: результаты, причины, выводы», в которой специалисты нашли признаки направленности на оправдание терроризма.
Учитывая результаты проверки, прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с заявлениями о признании данных статей журнала «Автоном» экстремистскими. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. После вступления решений суда в законную силу их копии будут направлены в Министерство юстиции РФ для включения публикаций в Федеральный список экстремистских материалов. В прокуратуре Ленинского округа Тюмени отметили, что данных о тираже указанных номеров журнала нет, но в случае их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов материалы будут изъяты.
Автономное действие: «экстремистского» в статьях не больше, чем в работах философов XIX–XX веков
Информацию о признании статей «Автонома» экстремистскими прокомментировал участник движения «Автономное действие» Иван Николаев: «Иначе как бредовыми, обвинения прокуратуры не назовёшь. Сейчас, конечно, модно навешивать ярлык „терроризм“ на всё, что не понравится власти. Но не до такой же степени.
Конечно, никакой терроризм движение „Автономное Действие“ никогда не оправдывало. Мы занимаем чёткую антимилитаристскую и гуманистическую позицию. Насилия в обществе должно быть как можно меньше. Но если насильственные действия по отношению к неонацистам — это „терроризм“, то давайте судить всех ветеранов и изымать из библиотек все книжки про Великую Отечественную Войну, в которых содержатся лозунги типа „Смерть фашистам“ или „Бей фашистов“.
Смешно и обвинение, что „автор положительно относится к действиям анархистов, несмотря на то, что они негативно оцениваются обществом“. А что, у нас теперь запрещено положительно относиться к тому, что не нравится большинству? Нужно всегда ходить строем?
Остальные тексты из журнала, признанные якобы „экстремистскими“ тоже содержат не больше „оправдания терроризма“, чем многие работы философов XIX–XX веков».
Иван отметил и то, что экспертизу по текстам проводил Уральский региональный центр судебной экспертизы: «Эта организация уже засветилась в огромном количестве, мягко говоря, странных экспертиз по „экстремистским“ делам. Причём результаты этих экспертиз почему-то всегда оказываются на руку следователям и прокурорам».
«Немного странно, что прокуроры даже не попытались привлечь к судебному заседанию авторов указанных статей или хотя бы редакцию журнала, хотя все контакты присутствуют в открытом доступе, — удивляется Иван. — Получается, что текст можно признать запрещенным, даже не дав возможности автору или издателю защитить его. Скорее всего, движение „Автономное Действие“ будет добиваться отмены этого судебного решения».