Статьи из журнала «Автоном» признали экстремистскими

Там пояснили, что речь идет о пяти статьях. Первая, опубликованная зимой 2011 года (№ 32), называется «Ваня. Записки подельника» и рассказывает о молодом мужчине, история которого разворачивается в контексте московских событий в среде «антифа». По мнению экспертов, текст данной статьи имеет лингвистические и психологические признаки направленности на оправдание насильственных действий в отношении скинхедов-праворадикалов. Еще один материал из того же номера журнала — «Коктейлем Молотова по имиджу президента» — рассказывает о действиях белорусских анархистов и «репрессиях» против них. Эксперты посчитали, что автор положительно относится к действиям анархистов, несмотря на то, что они негативно оцениваются обществом