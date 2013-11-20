Последний шанс подать заявку на фестиваль независимой музыки

Музыкальный фестиваль-конкурс независимой музыки PinCode, один из организаторов которого — Ник Рок-н-ролл, пройдет в нашем городе 13–14 декабря в «Строителе». На это музыкальное событие уже заявились группы из Челябинска, Хабаровска, Тюмени, Пыть-Яха, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Бийска, Москвы, Красноярска и Екатеринбурга.

Сюжет Тюмень