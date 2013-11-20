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Последний шанс подать заявку на фестиваль независимой музыки

20 ноября 2013, 11:38
Музыкальный фестиваль-конкурс независимой музыки PinCode, один из организаторов которого — Ник Рок-н-ролл, пройдет в нашем городе 13–14 декабря в «Строителе». На это музыкальное событие уже заявились группы из Челябинска, Хабаровска, Тюмени, Пыть-Яха, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Бийска, Москвы, Красноярска и Екатеринбурга.
Сюжет
Тюмень

Сегодня — последний день, когда вы можете подать заявку на фестиваль-конкурс PinCode. По итогам конкурса жюри выберет лучших в мужском и женском вокале, игре на гитаре, бас-гитаре, ударных, клавишных, лучшего инструменталиста (нетрадиционные инструменты). Отдельная номинация — «Новаторство в музыке».

Высшая награда конкурса — Гран-при. Победители имеют право выступить в одном из престижных клубов Москвы на одной площадке с известными исполнителями нетрадиционной музыки.

Чтобы выступить на гала-концерте, участникам фестиваля предстоит пройти два отборочных тура — заочный (по аудио- и видеоматериалам) и очный — выступление на сцене. На итоговом концерте каждая команда сыграет по 2 песни.

Новый фестиваль PinCode- преемник легендарных рок-фестивалей «Сирин», «Тюменские куранты». Идейным вдохновителем и одним из учредителей фестиваля является Ник Рок-н-ролл (Николай Кунцевич).

Примите участие в фестивале PinCode. Для этого прочитайте положение о фестивале — http://www.rocketsmusic.ru/pincode.html, подайте заявку здесь — https://vk.com/topic-60213565_28998704, продублируйте ее на [email protected]

Фото из группы http://vk.com/pincodefest

#Новости#Музыка#Рок-музыка#Фестивали#Тюмень#Ирина#Культура
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