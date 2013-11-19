Театр «Кремлевский балет» — в Тюмени

Театр «Кремлевский балет» расположен на территории Московского Кремля, в Государственном кремлёвском дворце управления делами Президента Российской Федерации, на сцене которого вот уже более 20 лет показывает свои спектакли.
Основатель и художественный руководитель театра — балетмейстер, народный артист России Андрей Петров. Театр Андрея Петрова — это зрелость хореографии и режиссерской мысли, новаторские пластические и сценографические решения.
Спектакли «Кремлёвского балета» высоко оценены отечественной и зарубежной критикой. Труппа много и успешно гастролирует в России и за рубежом. За 20 лет своего существования театр провел свыше 80 гастрольных поездок, представил свои спектакли более чем в 30 странах мира.
«Шопениана»
«Шопениана» — бессюжетный балет, но он полон эмоций. Его поставил балетмейстер Михаил Фокин. В своем спектакле Фокин воскрешает образы романтического балета XIX века. Благодаря мастерству балетмейстера чарующая музыка Шопена становится зримой.
«Если бы она (Павлова в балете „Сильфиды“) так чудесно, так восхитительно не исполнила тогда вальс Шопена, я бы никогда не создал этого балета. Я увидал воплощение моей мечты, мечты о балете… Тогда-то мне пришла в голову мысль создать целый балет из таких сильфид, порхающих вокруг одинокого юноши, влюбленного в Красоту. В своем „Reverie Romantique“, как я назвал свою новую „Шопениану“, я старался не удивлять новизной, а вернуть условный балетный танец к моменту его высочайшего развития. Так ли танцевали наши балетные предки, я не знаю. И никто не знает. Но в мечтах моих они танцевали именно так…». Из книги Михаила Фокина «Против течения».
«Корсар»
Балет «Корсар» написал французский композитор Адольф Адан, один из основоположников романтического балета. Музыка этого балета отличается легкостью, танцевальностью, несет в себе истинное французское изящество и высокий вкус.
«Корсар» — красочный балет на приключенческую тему из жизни корсаров, действие которого происходит на берегах Босфора в начале XIX века. Со времени постановки спектакля менялась хореография, добавлялись музыкальные номера, но сюжет остался прежним с 1856 год до наших дней.
Стоимость билетов: 600 — 1 600 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.