Театр «Кремлевский балет» — в Тюмени

«Если бы она (Павлова в балете „Сильфиды“) так чудесно, так восхитительно не исполнила тогда вальс Шопена, я бы никогда не создал этого балета. Я увидал воплощение моей мечты, мечты о балете… Тогда-то мне пришла в голову мысль создать целый балет из таких сильфид, порхающих вокруг одинокого юноши, влюбленного в Красоту. В своем „Reverie Romantique“, как я назвал свою новую „Шопениану“, я старался не удивлять новизной, а вернуть условный балетный танец к моменту его высочайшего развития. Так ли танцевали наши балетные предки, я не знаю. И никто не знает. Но в мечтах моих они танцевали именно так…». Из книги Михаила Фокина «Против течения».