Тюмень увидит "Цветные сны" Билана в числе первых

«Ночной хулиган», который верит, что «Невозможное возможно» и «Ты должна рядом быть» и при этом, желательно, «На берегу неба», выступит в Тюменской филармонии 11 ноября. Для жителей нашего города участник «Евровидения» Дима Билан исполнит программу «Цветные сны».
Дима Билан отправился в большой концертный тур. Тюменские зрители увидят «Цветные сны» Димы Билана в числе первых. В этом году певец приготовил такое шоу, которое просто «взорвет» Филармонию!
На концерте, помимо всеми любимых хитов «Ты должна рядом быть», «На берегу неба», «Never let you go», «Невозможное возможно», «Number one fan», «Believe», Дима Билан исполнит последние композиции альбома «Лови мои цветные сны», которые уже успели завоевать любовь публики.
Список его регалий внушителен: победитель премии МУЗ-ТВ 2013 в номинации «Лучший исполнитель», один из наставников проекта «Голос», обладатель многочисленных наград, дважды участник «Евровидения» . После яркой победы на «Евровидении» он продолжает удивлять и идти навстречу новым музыкальным свершениям. Как всегда на концертах Димы Билана будет лучший свет и лучший звук. Дима Билан всегда поет только вживую, сообщают организаторы.
Цена билетов: 800 – 3000 рублей.
Заказ билетов: 73-73-51 (61).