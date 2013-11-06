Тюмень увидит "Цветные сны" Билана в числе первых

Список его регалий внушителен: победитель премии МУЗ-ТВ 2013 в номинации «Лучший исполнитель», один из наставников проекта «Голос», обладатель многочисленных наград, дважды участник «Евровидения» . После яркой победы на «Евровидении» он продолжает удивлять и идти навстречу новым музыкальным свершениям. Как всегда на концертах Димы Билана будет лучший свет и лучший звук. Дима Билан всегда поет только вживую, сообщают организаторы.