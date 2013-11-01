Шейк! Как в Granny’s bar учили миксовать

Директор Granny’s bar и школы барменов Bar service рассказал журналистам и радиоведущим, что в коктейле должны быть сбалансированы несколько вкусов, например, горький, сладкий и кислый, но их не должно быть слишком много — больше пяти — иначе распознать, что входит в состав коктейля, будет невозможно. Он с неприязнью отозвался о сверхпопулярном в России коктейле «Мохито» (кстати, в огромной коктейльной карте Granny’s bar его нет). «Когда его уже забудут», — шутил Николай.
Нам рассказали, что смешивать ингредиенты можно либо в шейкере, либо просто размешивать в стакане — способ «билт», также можно «слоить». Две трети шейкера должен составлять лед, алкоголя в коктейле должно быть в совокупности не более 60 миллилитров.
«Тенденции в миксологии в мире разнятся — есть американское, европейское и российское направление. В России не принято употреблять крепкие коктейли. Как правило, гость приходит и говорит: „Сделай, чтобы вставляло, алкоголя не чувствовалось, и побольше“. Получается „компот“, совершенно неинтересный с точки зрения миксологии, — поделился Николай. — Чтобы с утра не болела голова, нельзя смешивать зерновые напитки (пиво, водка, виски) и виноградные (вино, граппа, чача)».
Чтобы обучение не было сухой теорией, для нас приготовили дайкири (ударение правильно делать на первый слог). В его состав входит ром, сок лайма и сироп либо сахарная пудра. Вторым коктейлем, который удалось продегустировать, была кайперинья. В ее состав входит сахар, лайм и кашаса (бразильский ром из сахарного тростника). Кашасу можно заменить на другой алкогольный напиток.
На «Большую кухню» пришли команды «Авторадио», «Диполь FM», интернет-портала NashGorod.ru и нового сайта Ururu.ru. Вечеринка проходила одновременно с исторической игрой футбольного клуба «Тюмень» с «Зенитом», поэтому и название у команды «Диполль FM» было тематическим: «2:0. Наши ведут!».
После мастер-класса начался конкурс. Каждой команде принесли «черный ящик»: пакет с разнообразными ингредентами, из которых предстояло приготовить авторские коктейли каждой команде. 10 минут экспериментов, поиска, дегустаций — и появились на свет экспериментальные миксы.
Жюри оценивало внешний вид коктейлей, аромат и вкус. Коктейль от команды NashGorod.ru под названием «Отставка Онищенко» наградили дипломом как самый ароматный.
«Большая кухня» стала шагом к пониманию культуры создания и употребления коктейлей и подарила яркие впечатления, которые останутся с нами надолго. А кое-кто из нашей команды укрепился в желании учиться в Bar service.
Фото Руслана Мансурова / Anrelax.com