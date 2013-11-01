Шейк! Как в Granny’s bar учили миксовать

Директор Granny’s bar и школы барменов Bar service рассказал журналистам и радиоведущим, что в коктейле должны быть сбалансированы несколько вкусов, например, горький, сладкий и кислый, но их не должно быть слишком много — больше пяти — иначе распознать, что входит в состав коктейля, будет невозможно. Он с неприязнью отозвался о сверхпопулярном в России коктейле «Мохито» (кстати, в огромной коктейльной карте Granny’s bar его нет). «Когда его уже забудут», — шутил Николай.