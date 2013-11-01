Куда сходить в Тюмени в выходные: 1 — 4 ноября

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Хэллоуин
Самый страшный праздник в году будут отмечать в торгово-развлекательном центре «Фаворит». «Ночь страшных скидок» состоится 1 ноября с 21 до 24 часов. Здесь будут рисовать карикатуры, делать фейс-арт, фотографировать в специальной зоне, угощать сахарной ватой и «Кровавой Мэри», проводить мастер-класс по вырезанию на тыкве. Кроме того, нас ждут праздничная программа с конкурсами, выступлениями творческих коллективов и солистов Тюмени, а также конкурсы с кучей призов!
2 и 3 ноября в Rocketa club пройдет Halloween rock party. В первый день на сцену выйдут команды Jailbreak, «Крайт», «Пегас», Aileen wuornosu, во второй — Tentacles of a Kracen, Nessun x Dorma, Route noire, Bad news, Kids Eaters. Стоимость билетов — 100–200 рублей.
2 ноября в 15:00 кофейня Good Coffee приглашает на мастер-класс по созданию своего Джека из тыквы. Участие бесплатное, своего Джека вы заберете с собой. Если решите прийти, звоните по телефону 552–070, и для вас оставят столик.
Концерты
Эти люди мастерски изменяют пространство, приправляют его чудесами и волшебством и отправляют нас в детство. «Снежное шоу» Славы Полунина будет идти в Тюменской филармонии 2, 3 и 4 ноября.
Полтора часа русско-народного heavy metal, веселье, пляски и угар ждут посетителей концерта «Просто Горыныч». Выступление пройдет в Rocketa club (Мурманская, 35) 1 ноября начало концерта в 19 часов. Стоимость билетов — 150–200 рублей.
Autumn core fest состоится 2 ноября в рок-центре «Белый кот» (Ленина, 4). «На вас прольется самый настоящий осенний ливень из самых раскачивающих брейков и глушащих все звуки на свете сабдропов, не пропускайте самый невероятный микс из электроники, хардкора и дезкора!» — обещают организаторы. Выступят команды Singularities Make Me Nervous (Екатеринбург), Island Of Skylines (Омск), Date My Recovery, Agony Of Insomnia, I’m OK, Missouri Quiet (Тюмень).
Театр
В Тюмень на гастроли приезжает Магнитогорский драматический театр. Познакомиться с его постановками можно будет с 1 по 4 ноября. Один из спектаклей, «Гроза», получил премию «Золотая маска» как лучший спектакль. Попасть на него могут только совершеннолетние.
Музеи
»Ночь искусств» состоится 3 ноября в музее «Дом Машарова» и музее-усадьбе Колокольниковых с 18 до 24 часов. В программе — мастер-классы по изобразительному искусству, ночные приключения в особняке, джазовый концерт и не только.
Политика
В понедельник, 4 ноября, с 12:00 до 13:00 на площади Единства и согласия (у Центрального рынка) Тюменское региональное отделение политической партии ЛДПР проводит митинг. Коммунисты готовятся к традиционному для них празднику 7 ноября.
Акция
С субботу, 2 ноября, в Тюмени состоится гражданско-патриотическая акция «Свеча», приуроченная к памятной по православному календарю дате- Димитриевской субботе. Тюменцы и гости города получат возможность зажечь свечи и почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу своего народа и Родины. Для этого у мемориала «Свеча» на площади Памяти (ул. Мельникайте, 142) будут расположены свечные киоты. Зажечь свечу можно будет с 10 до 17:30.
Кино
В кинотеатре «Синема Парк» открылся фестиваль «Дни Другого кино», на котором представляют десять отечественных артхаусных лент.
В понедельник в кафе «5 угол» (Республики, 5а) состоится просмотр документального фильма Сергея Ермолаева «Тура» (с присутствием самого режиссера) о припортовой железнодорожной перевалочной станции. Фильм содержит самые точные данные как о Тюмени в целом, так и по станции «Тура», а также предлагает информацию о людях, работавших в этом месте. Главная ценность данной картины — уникальные видеоинтервью с несколькими известными лицами города, среди которых исследователь и основатель музея «Царская пристань» Виктор Савченко, краевед и писатель Александр Петрушин, ну и, конечно, сами работники станции «Тура».
Разное
Осенний аниме-фестиваль «Акимацури» пройдет 3 ноября в концертном зале ТГАКИиСТ (ул. Республики, 2), начало в 12:00. Любителей восточной культуры и фанатов аниме ждет целый день погружения в мир комиксов и манги.
Ознакомительная встреча для тех, кто мечтает научиться фигурному катанию, состоится 2 ноября в 20 часов в спорткомплексе «Юность» (Одесская, 50а). Вы сможете пообщаться с тренером и узнать то, чему вы научитесь за время тренировок, их расписание, формат и стоимость. Записаться можно по телефону 8(922)001-20-21. Обучение ведет клуб любительского фигурного катания Ice skating. Принимают детей и взрослых (разные группы), работают с учениками любого уровня подготовки.
В «Солнечном» в выходные будут учить показывать фокусы. Секретами мастерства поделятся братья Ибрагимовы. Всех желающих ждут 2 и 3 ноября с 13:00! Необходима предварительная запись по тел. 38-36-88. Торопитесь, в группах всего по 15 человек.
3 ноября, в воскресенье, в Тюмени состоится экскурсия «Тюмень архитектурная» с посещением реставрационной мастерской. Опытный гид Святослав Шитов расскажет о символике наличников и процессе их изготовления. Каждый сможет изготовить деревянную игрушку своими руками. Начало в 10 утра, сбор у памятника напротив Сельхозакадемии. Длительность — 2,5 часа, стоимость — 300 рублей с человека. Запись по телефону 55-16-47 или через «ВКонтакте» vk.com/write35603614.
Говардхан-party пройдет в йога-клубе «Мудра» (Урицкого, 5) 3 ноября. Праздник начнется в 18 часов. В программе выступление ансамбля «Волшебные мантры», рассказ о древнем празднике от специально приглашенного мудреца из Екатеринбурга, появление трансцендентного Говардхана (величественного сладкого холма).
В творческом объединении «ЁМКО» (Молодежная, 74, стр. 4) в рамках проекта «Настроение: поэзия» впервые в Тюмени выступит поэт Дима Олейник. Стоимость билетов — 250 рублей. Вечер пройдет 2 ноября, начало в 19 часов.