Куда сходить в Тюмени в выходные: 1 — 4 ноября

В понедельник в кафе «5 угол» (Республики, 5а) состоится просмотр документального фильма Сергея Ермолаева «Тура» (с присутствием самого режиссера) о припортовой железнодорожной перевалочной станции. Фильм содержит самые точные данные как о Тюмени в целом, так и по станции «Тура», а также предлагает информацию о людях, работавших в этом месте. Главная ценность данной картины — уникальные видеоинтервью с несколькими известными лицами города, среди которых исследователь и основатель музея «Царская пристань» Виктор Савченко, краевед и писатель Александр Петрушин, ну и, конечно, сами работники станции «Тура».