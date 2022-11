Куда сходить в Тюмени в выходные: 1 — 4 ноября

Autumn core fest состоится 2 ноября в рок-центре «Белый кот» (Ленина, 4). «На вас прольется самый настоящий осенний ливень из самых раскачивающих брейков и глушащих все звуки на свете сабдропов, не пропускайте самый невероятный микс из электроники, хардкора и дезкора!» — обещают организаторы. Выступят команды Singularities Make Me Nervous (Екатеринбург), Island Of Skylines (Омск), Date My Recovery, Agony Of Insomnia, I’m OK, Missouri Quiet (Тюмень).